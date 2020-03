Planowana nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w zakresie tzw. reguły 10h może pójść w kierunku wzmocnienia przepisów nt. przeglądów technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji, zapewnienia odpowiedniego udziału społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji oraz wymiernego udziału mieszkańców w korzyściach związanych z lokowaniem inwestycji na danym terenie, poinformował wiceminister rozwoju Wojciech Murdzek.

„Nowelizacja ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych jest obecnie przedmiotem prac w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, działającego pod przewodnictwem Ministra Rozwoju i jest traktowana priorytetowo” – napisał Murdzek w odpowiedz na interpelację poselską.

Podkreślił, że wszystkie podmioty kontaktujące się z ministerstwem w tej sprawie, w tym m.in. Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych OZE, a także szereg jednostek samorządu terytorialnego, podkreślają potrzebę nowelizacji reguł lokalizowania elektrowni wiatrowych.

„Główne kierunki planowanych zmian to wzmocnienie przepisów nakładających na inwestorów obowiązki zapewnienia przeglądów technicznych i bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji, zapewnienie odpowiedniego udziału lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu decyzji o lokowaniu inwestycji na terenie gminy oraz wymiernego udziału mieszkańców w korzyściach związanych z lokowaniem inwestycji na danym terenie. Spełnienie tych warunków będzie mogło stanowić podstawę dla ewentualnego uelastycznienia zasady 10h, jednakże z zachowaniem nieprzekraczalnego minimum wokół farmy wiatrowej, co do którego lokowanie budynków nie będzie możliwe” – podsumował wiceminister.

W połowie stycznia minister rozwoju Jadwiga Emilewicz mówiła, że resort liczy, iż w I połowie tego roku uda się przedstawić projekt ustawy dotyczący liberalizacji budowy lądowych farm wiatrowych, który miałby wejść w życie w 2021 r.

Zgodnie z obowiązującą od czerwca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownię wiatrową o mocy większej niż 40 kW można postawić w odległości nie mniejszej niż 10-krotność jej wysokości wraz z wirnikiem i łopatami (10h) od zabudowań mieszkalnych i mieszanych, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczego punktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów).

Źródło: ISBnews