Polski startup deep tech ReSpo.Vision pozyskał 18 mln zł od funduszy Vinci i Smartlink Partners oraz inwestorów prywatnych – w tym piłkarza Jana Bednarka i współzałożyciela Snowflake Marcina Żukowskiego. Technologia firmy – oparta na AI i Computer Vision – umożliwia zaawansowane śledzenie ruchu w 3D na podstawie wideo z rozgrywek sportowych. Rozwiązania startupu są już wykorzystywane przez globalne marki sportowe. Najnowsze finansowanie wesprze dalszy rozwój produktów w obszarze analityki meczowej i transmisji sportowych, a także pozwoli rozwinąć potencjalne zastosowania w innych branżach, takich jak bezpieczeństwo czy dual-use.

Nowatorskie podejście do analiz ruchu

ReSpo.Vision zbudowało rozwiązanie, które automatycznie śledzi ponad 50 punktów na ciele człowieka z precyzją do centymetrów – wyłącznie na podstawie materiału wideo z jednej kamery, bez konieczności stosowania dodatkowych czujników, kamizelek GPS czy wielokamerowej infrastruktury stadionowej. To nowy standard w analizie sportu: nie wymaga dużych nakładów finansowych, jest skalowalny i gotowy do wdrożenia niemal wszędzie. Technologia już dziś jest wykorzystywana przez globalne marki, jak CONCACAF czy CONMEBOL, a w przyszłości może zmieniać zasady gry także w obszarach strategicznych: wojskowości, medycynie, przemyśle czy AR/VR.

Nasza technologia powstała z pasji do sportu i jesteśmy dumni z tego, że zbudowaliśmy silną pozycję na tym rynku, czego dowodem jest ostatnio otrzymana elitarna certyfikacja naszego systemu od FIFA. Nasza technologia ma szerokie zastosowania, od analityki meczowej, po innowacyjne formaty transmisji i zaangażowania fanów. Cieszy nas także to, że dzięki swojej uniwersalności oraz wyjątkowej precyzji, nasz system może być implementowany w innych branżach. Finansowanie, które udało nam się pozyskać, to wyraz dużego zaufania do naszych rozwiązań i szansa na jeszcze większą ekspansję.

Technologia ReSpo.Vision, stosowana jak dotąd na piłkarskim boisku, oparta jest na głębokim uczeniu maszynowym i umożliwia precyzyjną rekonstrukcję ruchu zawodników, piłki i sędziów z materiału wideo. W praktyce, dane generowane przez spółkę wykorzystywane są zarówno do wsparcia sztabów szkoleniowych – m.in. w analizie struktury gry, ocenie intensywności zespołu czy monitorowaniu zachowań zawodników bez piłki – jak i do uatrakcyjnienia transmisji sportowych dzięki warstwie wizualnej: dynamicznym overlayom ze statystykami czy wirtualnym przestrzeniom reklamowym. Technologia umożliwia również budowę cyfrowych rekonstrukcji akcji meczowych (tzw. Digital Twins), które mogą w przyszłości stanowić podstawę nowych formatów medialnych, ale znajdą również zastosowanie w innych branżach, jak medycyna czy przemysł.

Silne zaplecze eksperckie

Nowa runda finansowania to nie tylko kapitał na rozwój. To także potwierdzenie zaufania do spółki, która od pierwszego dnia działa globalnie – współpracuje z największymi organizacjami sportowymi i zyskała uznanie zagranicznych funduszy. Wśród jej dotychczasowych inwestorów są m.in. RKKVC i ffVC z Nowego Jorku. Teraz dołącza do nich Vinci – spółka z Grupy BGK oraz Smartlink Partners.

ReSpo.Vision potwierdza, że w Polsce mogą powstawać technologie o globalnym potencjale. Wspieramy firmy, które tworzą innowacje, a do tego potrafią je z sukcesem rozwijać i eksportować. Ten projekt uważamy za bardzo perspektywiczny – w sensie technologicznym, jak również inwestycyjnym. Widzimy również potencjał w możliwości przyszłego wdrożenia tej technologii w innych branżach, takich jak obronność czy medycyna.

To unikalne połączenie kompetencji technologicznych, biznesowych i sportowych, w którego potencjał wierzą także inwestorzy prywatni: Marcin Żukowski (współzałożyciel Snowflake), Jan Bednarek (reprezentant Polski, grający na poziomie angielskiej Premier League) i Amar Shah (współzałożyciel Wayve).

Jako zawodnik wiem, jak ogromne znaczenie ma dostęp do odpowiednich danych – w przygotowaniu, analizie i zrozumieniu gry na głębszym poziomie. W ReSpo.Vision ujęło mnie to, że takie analizy trafiają nie tylko do topowych klubów, ale też do lig i zespołów na całym świecie. Wierzę w ten kierunek, bo lepsze dane to po prostu lepszy futbol – na każdym poziomie – komentuje Jan Bednarek.

Technologia godna mistrzów

Rozwiązania rozwijane przez ReSpo.Vision są już wykorzystywane przez największych graczy na świecie. Spółka od samego początku zdobywała zaufanie topowych organizacji sportowych – pierwszym klientem było PSG, zwycięzca tegorocznej Ligi Mistrzów. Z technologii korzystały także takie marki jak Chelsea FC, Parma Calcio czy CONMEBOL Copa America 2024. Tacy partnerzy potwierdzają, że spółka rozwiązuje realny problem w branży i potrafi szybko zdobywać globalnych klientów. Dane ReSpo.Vision wykorzystywane są również przez firmy analityczne wspierające zarówno sztaby szkoleniowe, jak i platformy dla kibiców.

ReSpo.Vision to przypadek spółki, która od pierwszego dnia łączy światowej klasy technologię z biznesową trakcją. Już teraz ma klientów globalnych i udokumentowane wdrożenia – to najlepszy dowód na wartość tego rozwiązania. Jesteśmy przekonani, że przed zespołem otwiera się teraz etap dynamicznej ekspansji, a my chcemy w tym aktywnie uczestniczyć – zaznacza Bartłomiej Kurylak, partner zarządzający w Smartlink Partners.

Inwestycja z perspektywą rozwoju

Dla funduszu Vinci inwestycja w ReSpo.Vision to element strategii wspierania polskich firm technologicznych, oferujących rozwiązania, które mogą być skalowane nawet na miarę światową. ReSpo.Vision wpisuje się w te założenia: firma już działa globalnie, a pozyskane środki pozwolą jej na dynamiczny rozwój i ekspansję.

Inwestycja w ReSpo.Vision wpisuje się w strategiczne cele BGK, jakimi są wspieranie innowacyjnych, skalowalnych polskich technologii oraz budowa silnej gospodarki opartej na wiedzy. Cieszy nas, że za pośrednictwem funduszu Vinci możemy wspierać rozwój spółki, która ma potencjał, by stać się globalnym ambasadorem polskiej myśli technologicznej i jednocześnie wspierać kluczowe dla bezpieczeństwa publicznego obszary – podkreśla Mirosław Czekaj, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Spółka ma dziś klientów na czterech kontynentach i ponad 20-osobowy zespół, złożony z ekspertów z obszaru AI i Computer Vision sklasyfikowanych w ścisłej czołówce globalnych rankingów (np. Kaggle). Historię spółki zaprezentowano na Harvard Business School w ramach wykładanego przedmiotu ‘Entrepreneurship Outside the Valley’, a jej działalność została opisana w specjalnym case study używanym w programie MBA. Dzięki własnej technologii ReSpo.Vision jest jednym z najbardziej obiecujących polskich startupów technologicznych ostatnich lat – jest w stanie dostarczać dane na masową skalę i w czasie rzeczywistym.

Od początku byliśmy pod wrażeniem zarówno zaawansowania technologii opracowanej przez ReSpo.Vision, jak i dojrzałości operacyjnej całego zespołu. To spółka, która nie tylko w unikalny sposób rozwiązuje konkretny problem, ale ma również realny potencjał, by współtworzyć nową kategorię rynkową. Zainwestowaliśmy, ponieważ widzimy tu skalowalny produkt i globalne ambicje oparte na solidnych fundamentach. Co więcej – computer vision, jako kluczowy zmysł percepcyjny sztucznej inteligencji, umożliwia maszynom rozumienie i interpretację świata w sposób zbliżony do ludzkiego wzroku. Dlatego szczególnie zależało nam na tym, by mieć w portfelu spółkę rozwijającą tę dziedzinę – podsumowuje Luiza Nowacka, investment manager w Vinci S.A. odpowiedzialna za proces inwestycyjny.

O ReSpo.Vision: ReSpo.Vision to deep-techowy startup z Warszawy, który na nowo definiuje analitykę sportową i doświadczenia fanów dzięki AI i Computer Vision. Założony w 2020 roku zespół specjalistów pod przewodnictwem Pawła Osterreichera, Mateusza Szali, Wojciecha Rosińskiego i Łukasza Grada stworzył autorski system trackingowy, który automatycznie pozyskuje precyzyjne dane pozycyjne 3D z rozgrywek sportowych – na podstawie nagrań z jednej kamery, bez dodatkowych czujników i bez potrzeby instalacji sprzętu na stadionie. Dane te umożliwiają zaawansowaną analizę taktyczną i motoryczną drużyn oraz zawodników, a także stanowią podstawę rozwijanych narzędzi medialnych – pomagając wzbogacić transmisje, zwiększyć zaangażowanie widzów i tworzyć nowe możliwości monetyzacji.

O Vinci: Vinci S.A. to jedna z największych firm zarządzających funduszami venture capital w Polsce, należąca do Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Spółka zarządza trzema alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI) o łącznej kapitalizacji ponad 1 mld PLN, koncentrując się na inwestycjach w innowacyjne polskie firmy technologiczne. Vinci wspiera spółki na różnych etapach rozwoju, oferując finansowanie w przedziale od 10 do 90 mln PLN. Misją Vinci jest zatrzymywanie w Polsce kompetencji badawczych oraz zarządczych poprzez inwestowanie w innowacyjne przedsiębiorstwa oraz skalowanie ich biznesów na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

O Smartlink Partners: Smartlink Partners to fundusz inwestujący w spółki na etapie Seed i Series A w obszarach SaaS B2B (w tym AI), medtech i spacetech. Oprócz finansowania, fundusz wspiera swoje spółki portfelowe poprzez szeroką sieć kontaktów korporacyjnych i aktywnie pomaga im w kolejnych rundach inwestycyjnych. Do tej pory zrealizował 11 inwestycji.

