46 młodych firm ze wschodniej Polski złożyło wnioski na ponad 44,5 mln zł wsparcia z funduszy Unii Europejskiej w 5. rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, podała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Konkurs ma na celu wybór najlepszych startupów z Polski Wschodniej, gotowych do wprowadzenia produktu na rynek i systematycznego zwiększania sprzedaży. Pula środków we wszystkich naborach konkursu, który trwa do 30 września 2020 r., wynosi 300 mln zł.

W wydłużonej ze względu na COVID-19 rundzie naboru, firmy z makroregionu Polska Wschodnia zawnioskowały o ponad 44,5 mln zł na rozwój swoich biznesów. Obecnie trwa weryfikacja zgłoszeń pod kątem formalnym.

„Bezzwrotne wsparcie finansowe oferowane przez PARP daje początkującym przedsiębiorcom możliwość bezpiecznego startu nawet z najbardziej ambitnymi, wizjonerskimi przedsięwzięciami” – powiedział dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP Marcin Seniuk, cytowany w komunikacie.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców, którzy pomyślnie zakończyli program inkubacji w jednej z sześciu platform startowych. W ramach inkubacji koncepcja biznesowa startupu powinna uzyskać wstępną, rynkową weryfikację, a proponowane przez startup rozwiązanie konkretną, użytkową charakterystykę. Dotacja pozyskana następnie z PARP ma pomóc młodym spółkom w sfinansowaniu wdrożenia innowacyjnego wyrobu lub usługi na rynek, czyli w uzyskaniu pierwszych przychodów, wyjaśniono.

Jeden startup może otrzymać 1 mln zł na sfinansowanie kosztów swojego przedsięwzięcia, przy czym uzupełnić go musi wkładem własnym nie mniejszym niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Otrzymane dofinansowanie młoda spółka będzie mogła przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu, nabycie środków trwałych, surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych. Środki z PARP mogą też posłużyć startupom na organizację i przeprowadzenie działań służących zagranicznej ekspansji rynkowej, wymieniono.

Po zakończeniu weryfikacji warunków formalnych wniosków, startupowcy z 5. rundy zaproszeni zostaną do zaprezentowania swojego modelu biznesowego przed panelem ekspertów PARP. Wszystkie panele, ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii, organizowane są zdalnie, w formie video-konferencji, podano również.

Kolejna, 6. i zarazem przedostatnia runda naboru wniosków już ruszyła. Na projekty PARP oczekuje do 31 lipca br., podsumowano.

Źródło: ISBnews