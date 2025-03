Akces NCBR oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) podpisały porozumienie o współpracy, podał Akces NCBR. Głównym celem jest wsparcie akcelerowanych startupów w zdobywaniu wiedzy oraz pomoc w nawiązaniu kontaktów potrzebnych do rozpoczęcia działalności na rynkach międzynarodowych.

Celem współpracy jest przede wszystkim wsparcie rozwoju oraz procesu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw tworzących innowacje w oparciu o wyniki prac B+R – głównie poprzez ułatwienie im dostępu do zagranicznych rynków oraz inwestorów. Dzięki rozpoczętej współpracy również zagraniczne startupy zyskają możliwość skuteczniejszego wejścia na polski rynek, podkreślono.

„Dzięki partnerstwu z PAIH zaoferujemy startupom kompleksowe wsparcie w procesie internacjonalizacji. Umiędzynarodowienie produktu to nie tylko szansa na rozwój działalności, to obecnie konieczność w tak globalnie zmieniającym się świecie technologii. Dzięki wspólnym działaniom startupy zyskają lepsze przygotowanie do wejścia na nowe rynki, dostęp do międzynarodowego know-how oraz możliwość współpracy z liderami” – powiedziała prezes Akces NCBR Arleta Malasińska, cytowana w komunikacie.

W ramach porozumienia Akces NCBR i PAIH podejmą szereg inicjatyw mających na celu wsparcie startupów w ekspansji międzynarodowej. Planowane działania obejmują m.in. pomoc we wprowadzaniu na lokalne rynki zagraniczne podmiotów akcelerowanych przez Akces NCBR, organizację udziału polskich startupów w międzynarodowych targach i wystawach, mentoring w zakresie dostosowania produktów do zagranicznych rynków, dostęp do sieci inwestorów i partnerów biznesowych, wsparcie eksperckie PAIH dla tych podmiotów dostęp do zagranicznych mentorów, wymieniono.

„Współpraca PAIH z Akces NCBR pokazuje jak ważne dla naszych organizacji jest wsparcie dla młodych rozwijających się startupów. Chcemy, by polska gospodarka była coraz bardziej innowacyjna, a polskie firmy stawały się coraz bardziej rozpoznawalne na świecie. Wierzę, że ta współpraca przybliży nas do realizacji tego celu” – dodał wiceprezes PAIH Łukasz Gwiazdowski.

Akces NCBR to krajowy akcelerator wspierający rozwój i komercjalizację innowacyjnych startupów.

PAIH jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez zagraniczne biura handlowe (ZBH).

Źródło: ISBnews