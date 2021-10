Comarch uruchomił nowy projekt o nazwie Greenhouse, podała spółka. To inicjatywa biznesowa, która ma na celu wspieranie startupów pod względem finansowym oraz organizacyjnym, aby pomóc im urzeczywistniać pomysły na rewolucyjne rozwiązania IT.

„Głównym celem Greenhouse jest stworzenie środowiska biznesowego, w którym pomysły na innowacyjne rozwiązania IT mogą się rozwijać i rozkwitać. Działająca na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, inicjatywa ta skierowana jest przede wszystkim do startupów, których technologie (lub gotowe produkty IT) mogą znaleźć zastosowanie w takich sektorach jak finanse, ubezpieczenia, handel detaliczny, turystyka, paliwa & gaz czy FMCG” – czytamy w komunikacie.

Startupy, które staną się częścią inicjatywy Greenhouse, poza pieniędzmi otrzymają wsparcie biznesowe, administracyjne, prawne i marketingowe, a także dostęp do międzynarodowej sieci sprzedaży firmy Comarch (co pomoże przy wprowadzaniu produktów na rynek), przestrzeni biurowej w wybranych lokalizacjach w Polsce oraz do infrastruktury IT firmy (chmura, hosting, usługi data center). Startupy otrzymają również możliwość kontaktu z obecnymi klientami firmy Comarch, podano także.

Czas pojedynczej inwestycji wyniesie od 1 do 3 lat. W tym okresie twórcy danego startupu pozostaną jego współwłaścicielami, podkreślono.

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji zaawansowanych systemów informatycznych, narzędzi programistycznych, narzędzi i infrastruktur sieciowych. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,54 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews