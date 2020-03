GGPredict został zwycięzcą trzeciej edycji konkurs dla polskich startupów ł.pitch Start-Up Challenge organizowanego przez LSE Polish Business Society. Zwycięski startup otrzymał nagrodę pieniężna w wysokości 20 tys. zł i miejsce w programie akceleracyjnym Space3ac, w ramach którego może liczyć na wsparcie o wartości 200 tys. zł. Agencja ISBnews była patronem medialnym konkursu.

GGPredict to twórca aplikacji zwiększającej osiągnięcia graczy popularnych i darmowych gier komputerowych. Aplikacja skierowana jest zarówno do osób grających profesjonalnie, jak i amatorsko i pomaga im zwiększyć efektywność.

„Obecnie na świecie jest 240 mln graczy, ale nie istnieje żadna aplikacja, pomagająca im śledzić ich progres. To naprawdę ogromny rynek, który rośnie z roku na rok. Prowadzimy także badania socjologiczne, mówiące ilu graczy jest chętnych poprawić swoje wyniki, więc nawet jeżeli dotrzemy do 5% z nich, to nadal będzie to dla nas duży sukces” – powiedzieli pomysłodawcy GGPredict Przemysław Siemaszko i Michał Łowigus, cytowani w komunikacie.

Jury doceniło fakt, że aplikacja już istnieje, ma potencjał rozwoju na rosnącym rynku gier komputerowych, a także niskie koszty ekspansji zagranicznej.

Wśród finalistów tegorocznego ł.pitch znalazło się pięć firm na wczesnym etapie rozwoju. Dwóch finalistów zaprezentowało rozwiązania pomagające osobom chorym na raka. SDS Optic, rozwija technologię inPROBE, która zapewnia szybszą i dokładniejszą diagnozę choroby, zwiększając także efektywność leczenia, a projekt Prosoma Digital Therapeutics skupia się na pomocy psychologicznej dla osób cierpiących na raka za pomocą aplikacji mobilnej i technologii VR. Dwóch kolejnych finalistów to FitMech – przedsiębiorstwo produkujące urządzenia monitorujące wydajność maszyn fabrycznych oraz GuardED – twórca aplikacji mobilnej uczącej przedsiębiorców cyberbezpieczeństwa.

Wojciech Sobieraj, twórca cyfrowego banku Aion, w swoim przemówieniu otwierającym prezentacje finalistów zaznaczył, że budowanie efektywnych startupów łączy w sobie trzy główne elementy: pomysł, ludzi i pieniądze.

„Najtrudniejsze było kompleksowe zarządzanie całym projektem – od zebrania nagród, nawiązania relacji z mediami kończąc na wybraniu najlepszych 5 spółek z aż 50 aplikacji, które dostaliśmy. Dzień przed wydarzeniem 5 z 6 osób w jury, niestety, odwołało przyjazd z powodu coronavirusa, musiałem szybko znaleźć zastępstwo, na szczęście wszystko się udało. Nowe osoby w jury to liderzy z branży private equity w Polsce: Krzysztof Krawczyk (CVC Capital Partners), Edgar Koleśnik (Abris) i Krzysztof Kulig (Innova). Dodatkowo w jury był jeszcze Paweł Zielewski (redaktor naczelny Forbes) i Rafał Celej (kancelaria prawna Kondracki Celej). Tak zróżnicowany wachlarz branż ekspertyzy jury pozwolił na ocenienie każdego startupu na wielu płaszczyznach. Uważam wydarzenia za bardzo udane” – powiedział po wydarzeniu Head of ł.pitch Aleksander Książek.

ł.pitch jest projektem LSE Polish Business Society, stowarzyszenia polskich studentów na London School of Economics and Political Science. Nazwa konkursu nawiązuje do pioniera przemysłu naftowego i wynalazcy lampy naftowej, Ignacego Łukasiewicza. Konkurs ma swój finał podczas LSE SU Polish Economic Forum w Londynie.

W 9. edycji LSE SU Polish Economic Forum w Londynie – największej konferencji gospodarczej na temat Polski organizowanej poza granicami kraju – wzięło udział 850 osób. Organizatorem Forum jest stowarzyszenie Polaków studiujących na London School of Economics and Political Science, jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych na świecie, a partnerem strategicznym międzynarodowa firma doradcza Bain & Company. Agencja ISBnews była patronem medialnym Forum.

Wśród tegorocznych panelistów znaleźli się: minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, ekonomista Banku Światowego w Pekinie Marcin Piątkowski, twórca cyfrowego Aion Banku Wojciech Sobieraj oraz przedstawiciele takich firm, jak Revolut, Maspex, Techland oraz funduszy private equity.

„Zależy nam na tym, aby Polska prężnie się rozwijała i umacniała swoją pozycję w świecie. Dlatego zaprosiliśmy obecnych liderów świata polityki i biznesu, by wspólnie zastanowić się nad największymi wyzwaniami stojącymi przed naszym krajem. W przyszłości wielu z nas będzie podejmować najważniejsze decyzje gospodarcze, więc potrzebujemy cennych wskazówek” – powiedziała współprzewodnicząca stowarzyszenia studentów Polish Business Society Marisa Korpała.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Forum były rewolucyjne zmiany zachodzące obecnie w światowej gospodarce. Podczas trzech głównych paneli rozmawiano o tym, jak Polska może stać się liderem innowacyjności, jakie wyzwania dla firm niesie polityka klimatyczna oraz postępująca digitalizacja. Podczas Forum nie zabrakło też dyskusji o przyszłości NATO, a także refleksji nad transformacją gospodarczą kraju po 1989 roku.

Źródło: ISBnews