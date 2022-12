Indyjski Flash planuje zainwestować 18 mln USD w linie produkcyjne, na których od początku 2024 roku mają być realizowane silniki elektryczne zaprojektowane przez polski startup Elimen, poinformował prezes Flash Sanjeev Vasdev.

„Planujemy zainwestować 18 mln USD w nowe linie do produkcji napędów elektrycznych autorstwa Elimen. Zakładamy, że produkcja rozpocznie się od początku 2024 r. Możliwa będzie produkcja kilka modeli jednocześnie. Chcemy zacząć od napędów dla autobusów elektrycznych i motorów w pierwszej kolejności. Następne potencjalnie będą rozwiązania dla samochodów osobowych. Do czasu rozpoczęcia produkcji będziemy wspierać finansowo polską firmę w modelu project by project. Rozmawiamy z 4 markami motorów w kwestii dostaw przyszłych napędów” – powiedział Vasdev na spotkaniu z dziennikarzami.

Elimen Group – polski startup wspierany przez Grupę Assay, tworzący napędy elektryczne – zawarł porozumienie o współpracy z firmą Flash, który jest liderem indyjskiego sektora produkcji części elektrycznych dla pojazdów 2- i 3-kołowych. Współpraca obejmować będzie projekty oraz produkcję silników i sterowników o mocy do 300 kW dla wszystkich segmentów pojazdów elektrycznych, od pojazdów 2- i 3-kołowych, przez pojazdy osobowe i użytkowe, aż po autobusy elektryczne.

„Partnerstwo z indyjską firmą to bardzo ważny krok na drodze do naszej międzynarodowej ekspansji przez opracowanie i produkcję komponentów dla szybko rozwijającej się branży pojazdów elektrycznych na rynku indyjskim. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie tworzyć i rozwijać napędy elektryczne, które znajdą zastosowanie w produkcji masowej. Indie to jeden z największych rynków azjatyckich i światowych, a potencjał rozwoju komponentów elektrycznych jest tam ogromny” – dodał prezes Elimen Cezary Klimont.

Flash jest producentem komponentów elektrycznych i elektronicznych dla producentów OEM z branży motoryzacyjnej na całym świecie. Firma posiada sześć nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Indiach, Niemczech i na Węgrzech, zapewniając potencjał produkcyjny w odpowiedzi na stale rosnące potrzeby rozwijającego się przemysłu motoryzacyjnego. FLASH zatrudnia łącznie ponad 2500 osób.

Elimen Group to polski startup utworzony z zespołu projektantów, konstruktorów i menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w branży elektrotechnicznej. Firma specjalizuje się w projektowaniu, tworzeniu i testowaniu zaawansowanych napędów elektrycznych. Wsparcie merytoryczne i finansowe dla rozwoju firmy zapewnia Grupa Assay, niezależny fundusz inwestycyjny z doświadczeniem w obszarze venture capital.

Źródło: ISBnews