ING wybrał zwycięzców III edycji Programu Grantowego skierowanego do młodych naukowców i startupów – najlepsze projekty otrzymały łącznie 1 mln zł na dalszy rozwój, podał bank. ING tym razem poszukiwał rozwiązań, które wspierają ochronę zasobów wodnych, efektywne wykorzystywanie wody oraz poprawiające jej jakość. Agencja ISBnews jest patronem medialnym programu grantowego.

„Zdecydowaliśmy się na uruchomienie Programu Grantowego ING, ponieważ rozumiemy kluczową rolę banków w transformacji w kierunku zrównoważonych celów gospodarczych. Jest to zgodne z naszą deklaracją ekologiczną i strategią zrównoważonego rozwoju. Chcemy w ten sposób pomóc najzdolniejszym, którym trudno jest rozwinąć skrzydła i spowodować, aby mogli swoje przełomowe pomysły wcielić w życie i lepiej adresować wyzwania współczesnego świata. Chcemy zaoferować pomoc nie tylko poprzez nagrody finansowe, ale też zapewnienie rozwoju biznesowego, mentoringu, coachingu. Dlatego obejmujemy swoim wsparciem wyróżnione przez kapitułę pomysły i prowadzimy współpracę z ich twórcami. Wiele z tych projektów jest już w fazie realizacji, dla wielu z nich trwają prace przygotowawcze. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy realny wpływ na pomoc w transformacji środowiskowej i realizacji ważnych w tym kontekście inicjatyw” – powiedziała wiceprezes ING Banku Śląskiego Joanna Erdman, cytowana w komunikacie.

Nagroda główna – 400 tys. zł trafiła do zespołu Hydrum, który zajmuje się produkcją zielonego wodoru z zasolonych wód odprowadzanych z przemysłu. Na miejscu drugim znalazło się rozwiązanie zgłoszone przez Hydratico – modułowe stacje uzdatniania i odsalania wody, a jego autorzy otrzymali 300 tys. zł. Pomysłem, który spotkał się również z dużym uznaniem kapituły było zgłoszenie Water Sense, za stworzenie inteligentnego systemu monitorowania jakości wody dostosowanego do polskich realiów ekonomicznych i środowiskowych (m.in. rzecznych) i otrzymało grant w wysokości 150 tys. zł. Dodatkowo, kapituła przyznała nagrodę specjalną o wartości 100 tys. zł dla Water Loop System. Po raz drugi przyznano również nagrodę publiczności w wysokości 50 tys. zł i trafiła ona do założycieli RetenTech, wskazano w informacji.

Wyboru najlepszych rozwiązań, spośród 83 nadesłanych zgłoszeń, dokonała kapituła złożona z przedstawicieli ING Banku Śląskiego, świata biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. 3. edycja konkursu została rozstrzygnięta podczas gali finałowej, która odbyła się 29 czerwca br.

„Dwie poprzednie edycje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. W pierwszej, która wystartowała wiosną 2022 roku, zgłosiło się aż 197 start-upów i młodych naukowców. Prezentowali oni rozwiązania z obszaru czystej i dostępnej energii (Cel Zrównoważonego Rozwoju – SDG 7), które wpływały na poprawę efektywności energetycznej, zwiększały wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy pomagały w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Druga edycja programu, która miała miejsce jesienią 2022 roku, poświęcona była zrównoważonej produkcji i konsumpcji (SDG 12). Bank poszukiwał rozwiązań, które zapewnią zrównoważone łańcuchy dostaw, obniżą poziom generowania odpadów, czy pomogą zmniejszyć ilość marnowanej żywności. Nadesłano aż 155 zgłoszeń” – przypomniano w komunikacie.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 217,27 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews