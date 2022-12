Liczba ofert pracy na stanowiska technologiczne w polskich startupach wzrosła o 54% kw/kw w III kw. 2022 r. i o 111% względem IV kw. 2021 r., wynika z raportu technologicznego funduszu inwestycyjnego bValue i branżowego portalu pracy Just Join IT. Na największy wzrost wynagrodzenia w ostatnim półroczu, rzędu 15%, mogli liczyć najbardziej doświadczeni pracownicy IT, czyli tzw. seniorzy.

Z raportu „Zarobki IT w polskich startupach w Q3 2022” wynika, że 2/3 młodych firm nadal zatrudnia na umowę B2B, ale udział umowy o pracę wzrósł niemal dwukrotnie względem I edycji raportu: z 16,8% do 32,9%.

Najwyższe oferowane przez startup wynagrodzenie wyniosło blisko 41 000 zł netto B2B. Junior zarobi w startupie średnio 7 500 zł netto B2B, mid 15 000 zł, a senior 24 000 zł, przy czym 90% rekrutacji do startupów to rekrutacje mid i senior. Wynagrodzenie dla juniorów spadło o 12% względem I kw. 2022, zaś wynagrodzenia midów praktycznie się nie zmieniły.

„Polskie startupy szukają coraz więcej specjalistów IT, zaskakując analityków, którzy w czasach rosnącej inflacji i hamowania gospodarki spodziewali się zupełnie odwrotnej sytuacji. Liczę na to, że zachowają one mocną trakcję i odporność na globalne wydarzenia gospodarcze w kolejnych miesiącach. W wymagających czasach wygrają ci founderzy, którzy postawią na wysoko wykwalifikowanych ludzi, jakość technologii i rentowność” – powiedział CEO Just Join IT Piotr Nowosielski, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

Jak zauważa założyciel i partner zarządzający bValue Maciej Balsewicz, szoki gospodarcze jakich ostatnio doświadczyła globalna gospodarka, w tym m.in.: rosnące stopy procentowe czy wojna w Ukrainie, mogły przełożyć się na pogorszenie koniunktury na rynku rekrutacji w startupach.

„Bezpośredni wpływ na ekosystem startupów mają także m.in.: spadające inwestycje funduszy VC w ten sektor, spadek popytu na produkty technologiczne związane z oszczędnościami klientów czy niepewność gospodarcza wskazująca na bardziej zachowawcze podejście do rekrutacji. Tymczasem, nasza najnowsza analiza, która obejmuje trzeci kw. pokazuje, że – mimo niepewności gospodarczej – polskie startupy rozwijają się i nadal aktywnie rekrutują – wskazał Balsewicz.

Na potrzeby raportu przeanalizowano ponad 4 400 ofert pracy, opublikowanych na Just Join IT przez 450 startupów.

Źródło: ISBnews