Huge Thing i Orlen – nowy partner programu akceleracyjnego Startup Booster by Huge Thing – ogłosili otwarty nabór dla startupów technologicznych, podało Huge Thing. Nabór trwa do 30 czerwca br.

Orlen, który od lat konsekwentnie zwiększa swoje zaangażowanie w czystą energetykę, automatyzację procesów i nowe modele operacyjne, w ramach programu Startup Booster by Huge Thing otwiera się na współpracę ze startupami, które mają potencjał odpowiedzieć na bardzo konkretne wyzwania – od efektywności energetycznej i intralogistyki, przez precyzyjne pomiary przemysłowe, aż po MarTech i zaawansowane systemy antyfraudowe, podkreślono.

„Od ponad dekady wspieramy startupy i organizacje w takim modelu współpracy, który realnie przekłada się na wartość biznesową po obu stronach. Wspólnie z Orlenem stworzyliśmy precyzyjnie zdefiniowane wyzwania, a teraz szukamy zespołów, które potrafią odpowiedzieć na nie konkretnym rozwiązaniem. Naszą rolą będzie nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też facylitacja całego procesu – od pierwszego kontaktu po ewaluację efektów testów. Nasz program tworzony jest przy wsparciu PARP i realizowany z myślą o startupach gotowych na współpracę z dużymi organizacjami. Industry Test to przestrzeń, w której innowacja przestaje być buzzwordem, a staje się realnym narzędziem biznesowym” – powiedziała Acceleration Lead w Huge Thing Maria Tyka-Majewska, cytowana w komunikacie.

Współpraca Orlenu i Huge Thing to praktyczne podejście do wdrażania technologii, w którym liczy się tempo, konkret i efekt biznesowy. Obejmuje ona sześć jasno określonych obszarów poszukiwań. Spółka szuka m.in. narzędzi do ekonometrycznej analizy kampanii marketingowych, rozwiązań zarządzających przepływem i rozliczaniem energii w modelu energy community, technologii odzysku energii z gorącego powietrza czy systemów wykrywających nieprawidłowości w transakcjach na stacjach paliw. Istotne są też obszary intralogistyki i nieinwazyjnych pomiarów pary technologicznej. Wszystkie wyzwania mają jeden wspólny mianownik – innowacja musi działać w rzeczywistym środowisku produkcyjnym, wymieniono w materiale.

Huge Thing jest jednym z liderów wspierających rozwój startupów oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dużych organizacjach. Jej zespół od ponad 10 lat projektuje i organizuje programy akceleracyjne, a także współpracuje z korporacjami w zakresie zarządzania innowacjami.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

