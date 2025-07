Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ropozcznie 5 sierpnia wniosków w programie „Platformy startowe dla nowych pomysłów” komponent IIa „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupu”, podała Agencja. To kolejny etap pomocy dla młodych, innowacyjnych firm, które przeszły proces inkubacji w jednej z platform startowych działających we wschodniej Polsce. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów to 40 mln zł.

„Startupy z Polski Wschodniej mają szansę na uzyskanie bezzwrotnego wsparcia finansowego w wysokości nawet 600 tys. zł przy wkładzie własnym na poziomie 15% wydatków kwalifikowalnych. Konkurs otwarty jest dla spółek, które pomyślnie ukończyły proces inkubacji w jednej z platform startowych w Polsce Wschodniej i dysponują raportem z pozytywną rekomendacją platformy. Celem działania jest wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenia miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne. Nabór wniosków rozpocznie się 5 sierpnia br. i potrwa do końca września” – czytamy w komunikacie.

Udział w naborze to szansa na pozyskanie środków, z których można sfinansować szeroki zakres kosztów, w tym m.in. wynagrodzenia personelu, a także zakup patentów, licencji, know-how, surowców czy materiałów i surowców służących produkcji testowej. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również zakup usług informatycznych, doradczych i eksperckich wspomagających rozwój i wdrożenie opracowanego na platformie modelu biznesowego, wskazano w informacji.

O dofinansowanie projektów w ramach naboru mogą ubiegać się startupy – mikro i małe spółki kapitałowe, które:

· zakończyły program inkubacji na Platformie startowej w ramach działania FEPW.01.01 „Platformy startowe dla nowych pomysłów, komponent I: Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego”;

· dysponują raportem z inkubacji uwzględniającym zakończenie inkubacji innowacyjnego pomysłu oraz pozytywną rekomendacją dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej wraz z uzasadnieniem biznesowym, ważnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, wymieniono w materiale.

Źródło: ISBnews