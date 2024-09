W Green Zebras inspiracja płynie z natury. Wrocławska spółka zajmuje się pozyskiwaniem naturalnych substancji aktywnych i produkcją wysokiej jakości ekstraktów roślinnych. Firma działa obecnie na rynku spożywczym, ale ekstrakty można z powodzeniem wykorzystywać także na rynku farmaceutycznym czy kosmetycznym. We wtorek 17 września 2024 roku Green Zebras zadebiutuje na rynku NewConnect. Czego dowiedzieliśmy się podczas wizyty u nich?

12% to dosyć imponujący wskaźnik wzrostu. Więc to na pewno rzecz, na którą zwróciliśmy uwagę. Z drugiej strony sama struktura rynku. Naprawdę większość ekstraktów jest do Polski, do Europy ściągana. Jak nam pokazał okres covidowy i pocovidowy – załamanie w łańcuchów dostaw – to nie do końca jest bezpieczne z punktu widzenia tworzenia produktów w Europie, z punktu widzenia dostępu do różnych surowców

mówi Ewelina Pawlus-Czerniejewska, Prezes Zarządu, Green Zebras SA