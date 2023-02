PKO Bank Polski i Accelpoint wybrały 15 startupów z obszaru greentech do kolejnego etapu programu akceleracyjnego „Poland ClimAccelerator”, podał bank. Dwanaście z nich będzie miało możliwość rozwoju swoich produktów wspólnie z PKO Bankiem Polskim.

„PKO Bank Polski wspiera przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i angażuje się w rozwój innowacyjnych narzędzi, które mogą w tym pomóc. W trakcie naboru do programu akceleracyjnego 'Poland ClimAccelerator’ wspólnie z Accelpoint przeanalizowaliśmy blisko setkę zgłoszeń, spośród których wybraliśmy te, które naszym zdaniem mają największy potencjał na wyskalowanie i osiągnięcie sukcesu” – powiedział dyrektor Biura Innowacji PKO BP Marek Myszka, cytowany w komunikacie.

W kolejnym etapie programu udział wezmą następujące startupy: AgronetPRO, Beholder, Connect Earth, Ecobean, H+H Labs, Insignes Labs, Listny Cud, Maas Loop, Nanosci, Plan Be Eco, Redigo Carbon, RadicalZero, Solwena, TerGo, VivaDrive, wymieniono.

Wśród zgłoszonych do programu pomysłów przeważały rozwiązania z sektorów, takich jak czysta energia, szeroko pojęte zwiększanie efektywności energetycznej, zielony transport, czysty przemysł, zarządzanie i oczyszczanie wody, green finance, usprawnienia w rolnictwie, czy dekarbonizacja, wskazano także.

Liczną grupę stanowiły startupy wspierające redukcję gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych do mierzenia i raportowania, a następnie ograniczania emisji CO2 m.in. poprzez efektywniejsze zarządzanie energią. Istotna część zgłoszeń dotyczyła także narzędzi ułatwiających firmom wdrożenie idei Zero-Waste do swojej działalności operacyjnej, podano również.

„Poland ClimAccelerator” jest częścią globalnej sieci EIT Climate-KIC dedykowanej wspieraniu rozwoju startupów klimatycznych. Dzięki wsparciu tej organizacji, startupy klimatyczne na całym świecie pozyskały już finansowanie przekraczające 2 miliardy Euro. Program akceleracyjny wystartował na polskim rynku jesienią 2022 roku. Ma on na celu akcelerację biznesową najbardziej perspektywicznych, prośrodowiskowych technologii z obszarów zrównoważonego rozwoju.

Dzięki udziałowi w 5-miesięcznym programie akceleracyjnym wybrane start-upy uzyskają dostęp do międzynarodowej sieci inwestorskiej oraz do społeczności branżowych ekspertów i mentorów. Ponadto, najlepsze z nich dostaną szansę na sfinansowanie testów technologicznych we współpracy z PKO Bankiem Polskim, a co za tym idzie będą miały możliwość faktycznego wdrożenia swojego rozwiązania oraz pozyskania kolejnych klientów, wskazano w materiale.

Organizatorem programu jest Accelpoint, akcelerator technologiczny, który od 2018 roku wsparł w rozwoju blisko 100 startupów. Alumni programów akceleratora pozyskali łącznie finansowanie przekraczające 100 mln Euro. Głównym partnerem programu jest PKO Bank Polski. Wśród partnerów znalazły się również takie organizacje jak m.in. EIT InnoEnergy, HubSpot, kancelaria Wardyński i Wspólnicy, czy Freespace Warsaw.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews