Polski startup CliniNote pozyskał fundusze w pierwszej rundzie finansowania i rozpoczął pracę nad drugą, która zakończy się w grudniu, podała spółka. W pierwszej rundzie finansowania wśród inwestorów spółki znaleźli się berliński fundusz Sunfish Partners oraz znani aniołowie biznesu, m.in: Paweł Woźniak, współwłaściciel Komtur Polska; Paweł Mańdok, prezes Agfa Healthcate na rynki CEE; Winicjusz Filipow, właściciel Diabetica i Polskich Klinik Osteoporozy oraz Piotr Ruciński, współwłaściciel Arion Szpitale i Grupy Mediki.

„Rewolucyjne w podejściu polskiej firmy jest umożliwienie zbieranie precyzyjnych informacji, przy jednoczesnym ułatwieniu pracy lekarzy i personelu medycznego w tworzeniu dokumentów i notatek medycznych. Do tej pory notatki były tworzone w postaci tekstowej i ich analiza post-factum była bardzo trudna, wymagała poświęcenia dużej ilości czasu i wiedzy medycznej. Technologia CliniNote pozwala na pracę z danymi klinicznymi w czasie rzeczywistym, identyfikując i zapisując dane już w trakcie ich tworzenia – prospektywnie” – czytamy w komunikacie.

Dostęp do informacji możliwy jest natychmiast po zapisaniu notatki medycznej, dzięki czemu przepływ danych jest łatwiejszy i szybszy oraz niewymagane jest wielokrotne wprowadzanie tych samych danych do różnych systemów, np. dedykowanych do badań klinicznych systemów CRF czy badań real-world evidence. Zastosowanie sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego (NLP) może realnie wpłynąć na jakość świadczonych w opiece medycznej usług, bez konieczności rewolucyjnych zmian w całym systemie zarządzania danymi. Dzięki Asystentowi CliniNote pracownicy medyczni pracują jak dotychczas, a dane gromadzą się niejako „przy okazji”, podkreślono.

„Czas lekarzy jest szczególnie cenny. Naszą misją jest rozwiązanie trwającego od lat dylematu związanego z koniecznością gromadzenia coraz większej ilości danych oraz dążeniu do uwolnienia czasu lekarzy i pracowników medycznych do pracy z pacjentami. Jesteśmy przekonani, że nasze rozwiązanie przyczyni się także do rozwiązania narastającego problemu interoperacyjności, czyli połączenia ze sobą danych z różnych systemów dziedzinowych jakie mamy obecnie w branży opieki zdrowotnej, aby w pełni wykorzystać możliwości jakie oferuje zastosowanie sztucznej inteligencji czy szerzej rozwiązań Digital Health” – powiedział CEO CliniNote Robert Ługowski, cytowany w materiale.

Oprócz odciążenia bieżącego funkcjonowania szpitali technologia CliniNote ma wpłynąć także na podniesienie efektywności badań klinicznych, a co za tym idzie, wprowadzania nowych, innowacyjnych leków oraz rozwiązań z dziedziny Digital Health, w tym opartych o sztuczną inteligencję.

CliniNote to założony w 2020 r. startup z branży Health Tech z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i przetwarzania języka naturalnego (NLP) w obszarze medycyny. Jego flagowy produkt, Asystent CliniNote, rewolucjonizuje sposób interakcji profesjonalistów medycznych z danymi klinicznymi. Ich innowacyjna technologia umożliwia lekarzom i personelowi medycznemu zbieranie istotnych danych klinicznych bez zakłócania istniejących procesów opieki zdrowotnej.

Źródło: ISBnews