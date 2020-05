RevDeBug – polski startup, który ułatwia identyfikację i naprawę błędów w oprogramowaniu – uzyskał amerykański patent na swoją technologię „czarnej skrzynki”, podała spółka, która pozyskała też 2 mln zł od funduszu KnowledgeHub Starter.

„W drugiej połowie kwietnia 2020 polski startup uzyskał dla swojej technologii patent w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych” – czytamy w komunikacie.

„Rozwiązanie stworzone i opatentowane przez RevDeBug trafia do dynamicznie rosnącego sektora produkcji oprogramowania. Rynek, na którym działa spółka, cechuje się coraz większą potrzebą nowatorskich rozwiązań w zakresie utrzymania jakości i niezawodności oprogramowania. Zasadniczym elementem mającym wpływ na decyzję było także doświadczenie założycieli i zespołu oraz zdolność prowadzenia działalności w skali rynku globalnego, jak również potwierdzona obecność na rynku brytyjskim oraz docelowo ekspansja na rynek USA” – powiedział partner zarządzający w KnowledgeHub Starter Grzegorz Chyliński, cytowany w komunikacie.

Wcześniej RevDeBug pozyskał środki m.in. od funduszu Experior Venture Fund, a także od aniołów biznesu. Od początku działalności spółka otrzymała od inwestorów blisko 5 mln zł, podano także.

RevDeBug bierze również udział w akceleratorze AccelUp, w ramach którego rozwija komercyjny projekt z Santander Bank Polska. Polski startup rozwija się też na rynku brytyjskim, w ramach programu PwC Scale. Firma jest również partnerem dostawców usług chmurowych Microsoft oraz Amazon Web Services.

RevDeBug założyli w roku 2017 bracia Tomasz i Adam Kruszewscy. Startup został wydzielony z firmy T Komp – producenta oprogramowania ERP dla korporacji, która dostarczyła rozwiązania dla ponad 200 klientów korporacyjnych, w tym m.in. ArcelorMittal, Ikea, KGHM, Philips Lighting Poland czy Ruch.

„Naprawianie błędów w oprogramowaniu to proces, który nie zmienił się zasadniczo od czasów sprzed internetu i polega w dużej mierze przede wszystkim na zgadywaniu. Wymaga długich analiz kodu źródłowego, wielu prób odtworzenia sytuacji i środowiska, gdzie wystąpił problem i zajmuje nawet 60% czasu pracy programistów. Sami mamy długoletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania. RevDeBug był w pierwszej kolejności rozwiązaniem naszych własnych problemów z testowaniem i naprawą błędów. Pozwolił nam skrócić oba te procesy o połowę i ułatwił odbiory dostarczanych rozwiązań. Oszczędność czasu przekłada się na wymierną oszczędność pieniędzy, co doceniają nasi klienci. Tylko w przypadku T Komp było to 300 tys. USD traconych przychodów rocznie. Uzyskany patent i inwestycja KnowledgeHub Starter to dodatkowe potwierdzenie wartości naszego rozwiązania” – powiedział współzałożyciel i CEO RevDeBug Tomasz Kruszewski, cytowany w komunikacie.

RevDeBug to polski startup, który umożliwia programistom łatwą identyfikację i naprawę błędów w oprogramowaniu. Rozwiązanie RevDeBug jest używane przez firmy z całego świata. Z darmowego dodatku do środowiska Microsoft Visual Studio korzysta ponad 6 tys. programistów.

Źródło: ISBnews