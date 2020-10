Scaleway – drugi największy europejski dostawca chmury obliczeniowej – otwiera swój program partnerski na startupy z krajów CEE, w tym z Polski, podał spółka.

„W najbliższej edycji, do której zapisy rozpoczęły się już 15 października, firma koncentruje się na Europie Środkowej i Wschodniej – aplikować mogą tylko startupy pochodzące z Polski, Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Kosowa, Litwy, Łotwy, Macedonii Północnej, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier” – czytamy w komunikacie.

Scaleway uruchomił swój program dla startupów w czerwcu 2020 r. Co miesiąc rozpoczyna współpracę z 5 nowymi firmami. W ramach trwającego rok programu, wybrane firmy otrzymują dostęp do narzędzi chmurowych firmy wartych 3000 euro miesięcznie, szkoleń z mentorami z dziedziny IT, rozwoju produktu, marketingu oraz możliwość nawiązywania kontaktów i współpracy w ramach międzynarodowej społeczności startupowej.

„Sami zaczynaliśmy jako mała firma. Teraz pomagamy najlepszym startupom szybciej się rozwijać, zapewniając im potrzebne do tego zasoby. Wierzymy, że jako dostawca infrastruktury chmurowej w modelu infrastructure-as-a-service autentycznie możemy pomóc startupom rozwijać ich usługi. Nasze europejskie korzenie i wartości oraz biznesowe DNA, w połączeniu z naszą skalą i zwinnością sprawiają, że możemy im wiele zaoferować” – powiedział CEO Scaleway Yann Lechelle, cytowany w komunikacie.

Dodał, że wszystkie firmy miewają problemy z wchodzeniem na nowe rynki – choćby przez nieznajomość biznesowej rzeczywistości poza ich krajami. Scaleway i szereg jego mentorów pozwolą zrozumieć sposoby działania na różnorodnych rynkach, nawiązać nowe kontakty, jednocześnie dając silne wsparcie technologiczne i usługi warte łącznie kilkadziesiąt tysięcy euro.

W programie Scaleway bierze już udział jeden polski startup – wrocławski Viralstat, dostarczający narzędzia analizujące dane z mediów społecznościowych.

Rekrutacja do kolejnej edycji programu trwa od 15 października do 15 listopada.

Scaleway to drugi największy europejski dostawca usług w chmurze, który oferuje szereg pionierskich rozwiązań w obszarze infrastruktury chmurowej dla profesjonalistów. Obecnie obsługuje klientów w ponad 160 krajach. Posiada cztery centra danych zlokalizowane we Francji oraz jedno w Holandii. Od września jego centrum danych jest też obecne w Polsce.

Źródło: ISBnews