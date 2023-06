Wsparcie PARP to nie tylko finansowanie nowych projektów. To także m.in. dostęp do dużego biznesu, który może pomóc skalować przedsięwzięcia realizowane w startupach i młodych firmach.

Nie tylko kapitał i dotacje zwiększają szanse na sukces. Przede wszystkim stawiamy na staranną selekcję tych przedsięwzięć, tych projektów, które mają szansę szybko urosnąć. W tym zakresie współpracujemy z naszymi partnerami. Z jednej strony to są inkubatory, przede wszystkim w Polsce wschodniej, czyli podmioty i instytucje, które wspierają przedsiębiorczość na wczesnym etapie. Z drugiej strony współpracujemy z akceleratorami mówi Marcin Seniuk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

W materiale informacje dotyczące: