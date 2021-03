Zespół inżynierów startupu Smart Nanotechnologies z podkrakowskiej Alwerni zakończył badania własnych innowacyjnych technologii pozwalających aplikować nanosrebro do szerokiej grupy materiałów. Spółka prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy z włoską firmą i finalizuje kontrakt z jednym z największych krajowych producentów ceramiki, poinformował prezes Smart Nanotechnologies Wiesław Hałucha.

„Badania wykazały, że wyprodukowane z wykorzystaniem naszych technologii produkty ceramiczne (okładziny, zlewozmywaki) czy polimerowe (termoplasty, żywice, pianki), jak również wiele innych materiałów, które nas na co dzień otaczają niszczą ponad 90% bakterii i prawie 100% wirusów. Zabezpieczenie powierzchni przed rozwojem mikroorganizmów jest niezwykle istotne zważywszy na epidemię koronawirusa i duże prawdopodobieństwo kolejnych tego typu zagrożeń na świecie” – czytamy w komunikacie.

Jak wskazano, materiały o właściwościach biobójczych znane są nie od dziś, jednak do tej pory wykorzystywano do nich głównie biocydy, czyli związki niebezpieczne dla środowiska i o ograniczonej trwałości.

„Przewaga naszej technologii polega na wykorzystaniu do tego celu nanosrebra, które poprzez trwałe i homogeniczne związanie z zabezpieczanym materiałem, zapewnia antybakteryjne i antywirusowe działanie niezależnie od ścierania materiału. Aktywność srebra nie zmienia się z czasem, więc tym samym gwarantuje trwały efekt w odróżnieniu do konwencjonalnych, często używanych organicznych biocydów i jest bezpieczne dla człowieka i zwierząt”- wyjaśnił specjalista ds. badań i rozwoju Smart Nanotechnologies Paweł Smoleń, cytowany w komunikacie.

Jak podkreślono, uszlachetnianie nanosrebrem pozwala na tworzenie nowych, funkcjonalnych, a przez to interesujących technologii, a nawet najbardziej tradycyjne i znane od lat produkty mogą zyskać nowe oblicze i funkcje w wielu gałęziach biznesu, począwszy od służby zdrowia poprzez budownictwo, środki czystości, nawet po produkcję środków transportu jak transport drogowy, lotniczy czy wodny. Srebro wykazuje działanie biobójcze w bardzo niskich stężeniach, dlatego dozowanie niewielkich ilości nie wpływa znacząco na wzrost ceny finalnego produktu przy jednoczesnym nadaniu mu nowej pożądanej cechy. Najbardziej oczywistym wydaje się pomysł wykorzystania biobójczych materiałów w szpitalach i klinikach.

„Wykorzystanie nanosrebra do materiałów wykończeniowych pomieszczeń w szpitalach znacznie ograniczyłoby możliwości emisyjne wirusów i bakterii. Należy zaznaczyć, że rozwój i wdrażanie materiałów samoodkażających nie powinno ograniczać się jedynie do detali stosowanych w sektorze medycznym, ale również wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko skażenia mikrobiologicznego, czyli m.in. w publicznych toaletach, sklepach, szkołach, a także w budownictwie mieszkaniowym” – podkreślił Smoleń.

Technologią Smart Technologies interesują się już zarówno firmy krajowe, jak i zagraniczne.

„Naszym wynalazkiem zainteresował się już zachodni koncern. Prowadzimy w tej chwili zaawansowane rozmowy z włoską firmą. Z kolei w kraju dopinamy kontrakt z jednym z największych producentów ceramiki” – powiedział prezes Smart Nanotechnologies Wiesław Hałucha, cytowany w komunikacie.

Jak podkreśla profesor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie Zygmunt Pejsak, to co sprawia, że srebro jest tak skuteczne, to jego niespecyficzny i nieselektywny charakter w oddziaływaniu na większość czynników chorobotwórczych.

„Smart Nanotechnologies od lat pracuje nad nowoczesnymi dezynfektantami; muszę przyznać, że ma na tym polu duże doświadczenie i sporo sukcesów. Słyszałem wiele opinii i widziałem wiele raportów z przeprowadzonych badań, które wykazują biobójcze działanie zarówno wobec wirusów, bakterii jak i grzybów. Niektóre z tych prac można śmiało nazwać pionierskimi, co szczególnie cieszy biorąc pod uwagę, że tworzą je młodzi polscy naukowcy. Te produkty – przynajmniej w mojej dziedzinie (weterynaria), doskonale wpisują się w potrzeby rynku” – powiedział Pejsak.

Podkreślił, że od niemal roku cały świat żyje w nowej ze względu na pandemię, ale w dziedzinie weterynarii z epidemiami, a nawet pandemiami ma do czynienia znacznie częściej. To choćby pandemia afrykańskiego pomoru świń (ASF), grypa ptaków czy wcześniej pryszczyca.

„Trzeba jasno powiedzieć, że podstawą przeciwdziałania takim zjawiskom nie jest leczenie, ale szeroko zakrojona i dobrze zorganizowana immunoprofilaktyka i ostatnio coraz ważniejsza bioasekuracja, w tym profesjonalnie przeprowadzana, skuteczna dezynfekcja. Od lat przekonuję do postawienia na bioasekurację, jako podstawę ochrony stad przed chorobami zakaźnymi. Niekiedy, z powodu ogromnych trudności w opracowaniu skutecznych i co nie mniej ważne bezpiecznych epidemiologicznie szczepionek, bioasekuracja pozostaje jedynym narzędziem w walce z chorobami. Produkty Smart Nanotechnologies dają szansę na skuteczną ochronę” – dodał.

Robert Gwiazdowski z Centrum im. Adama Smitha przypomniał, że już w 2006 roku w Raporcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Nanonauka i Nanotechnologia. Narodowa Strategia dla Polski” zwrócono uwagę, że „nanotechnologia stwarza duże możliwości szybkiego przekształcania wyników badań podstawowych w zakończone sukcesem innowacje i będzie wiodącą technologią w nadchodzących dekadach”.

Jak wskazał, w 2008 roku rozwój nanotechnologii w przemyśle chemicznym był jednym z tematów omawianych podczas prac nad prospektem emisyjnym Zakładów Azotowych w Tarnowie. Dziś projekt „Polimery Police” opiera się na możliwości modyfikacji polipropylenu przy zastosowaniu nanotechnologii. W rolnictwie dzięki nanotechnologii wprowadzane są nowe regulatory wzrostu roślin i ich ochrony w nawozach. Dużym zainteresowaniem cieszy się zwłaszcza nanosrebro, które wykazuje silne właściwości antyseptyczne, z czego wynika jego duża skuteczność w walce z bakteriami, grzybami, drożdżami czy wirusami.

„Niestety, dla państwowych koncernów efektywność nie jest głównym kryterium przy podejmowaniu decyzji o współpracy z różnymi partnerami, ale czasami jednak liczby biorą górę. Jest więc pewna szansa, że polskie prywatne małe firmy rozwijające nanotechnologie prędzej, czy później znajdą partnerów w tych dużych firmach państwowych. Na stacjach paliw Orlenu już można kupić nano płyn do spryskiwaczy. Od nanotechnologii nie ma ucieczki. Jak od 5G.” – podkreślił Gwiazdowski.

Źródło: ISBnews