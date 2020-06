Polski startup Celius wprowadził do sprzedaży specjalną kabinę, która może zdezynfekować do 300 osób na godzinę, podała spółka. To rozwiązanie m.in. dla galerii handlowych, hoteli, szpitali czy szkół, chcących się zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem koronawirusa.

Startup Celius to uczestnik programu inkubacji w Unicorn Hub w ramach Platformy Startowej dla Polski Wschodniej stworzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, podano.

„Dezynfekcja trwa ok. 5-10 sekund. Według naszych analiz w ten sposób można odkazić nawet do 300 osób na godzinę. Do całego procesu używany jest certyfikowany środek polskiej produkcji nieszkodliwy dla ludzi w postaci tzw. suchej mgły, która rozpylana jest poprzez atomizację ultradźwiękową. Odkażana jest cała postać człowieka, w tym podeszwy butów. Takie urządzenie to znakomite rozwiązanie wspomagające walkę z koronawirusem, które może być używane zarówno w biurach, hotelach, bankach, galeriach handlowych, ale także przed stadionami czy w szkołach” – powiedział prezes Celiusa Michał Lorenc, cytowany w komunikacie.

Polski startup Celius na polskim rynku oferuje 3 wersje kabin, w zależności od potrzeb firm i instytucji oraz nasilenia ruchu. Podobne rozwiązania są znane i stosowane już za granicą.

„Najbardziej zaawansowane urządzanie TDC 12 to kanał do dezynfekcji ważący ponad 250 kg. Zanim rozpocznie się proces dezynfekcji, kabina automatycznie skanuje twarz człowieka za pośrednictwem mikrofal, mierzy temperaturę, analizując obraz termiczny, i ma możliwość zapisywania rysów twarzy badanej osoby. Jeśli człowiek ma wyraźnie podwyższoną temperaturę ciała, urządzenie uruchamia alarm dźwiękowy i polska komenda głosowa informuje o podwyższonej temperaturze. Wszystko dzieje się automatycznie, a komendy informujące o przebiegu całego procesu są wydawane w języku polskim. Jeśli temperatura jest w normie, osoba badana przechodzi do części dezynfekującej urządzenia poprzez śluzę” – czytamy również.

Do dezynfekcji używany jest certyfikowany polski produkt firmy Bio ActiW bezpieczny dla ludzi i zwierząt. Badania potwierdzają jego szybkie i skuteczne działanie przeciwko wirusom, w tym COVID-19.

Startup Celius powstał kilka miesięcy temu w Lublinie. Jego założycielami są osoby od lat świadczące usługi w zakresie zarządzania kryzysowego, zarządzania incydentami i compliance w firmach sektora prywatnego. Celius rozpoczął działalność dzięki Platformie Startowej Unicorn Hub, która ma na celu wspieranie innowacyjnych pomysłów biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem branż takich, jak: IT/ICT, Medycyna/Zdrowie Publiczne, Smart City/Transport.

Źródło: ISBnews