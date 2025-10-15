Minerva to innowacyjna platforma wykorzystująca sztuczną inteligencję, która digitalizuje rynek zamówień publicznych. Minerva pozyskała już 115 klientów i pomogła im wygrać przetargi o łącznej wartości ponad 250 mln zł. Wśród użytkowników Minervy są globalne marki, takie jak Lafrentz czy Iron Mountain. Spółka pozyskała 3 mln dolarów od fińskiego funduszu Open Ocean VC (inwestor m.in. Booksy), a jej obecna szacunkowa wartość to 100 mln zł. Ambitna wizja założycieli to osiągnięcie statusu europejskiego jednorożca do 2028 roku.

Kluczowe fakty

3 mln USD inwestycji od funduszu Open Ocean VC (inwestor m.in. Booksy)

115 klientów, w tym Iron Mountain, Lafrentz i Hebu Medical

383 przetargi wygrane dzięki Minervie o łącznej wartości ponad 250 mln zł

Ponad 5000 analizowanych przetargów dziennie w całej Europie

Analiza przetargów 9x szybciej, optymalizacja procesów o 90%

Rynek docelowy: zamówienia publiczne stanowiące nawet 20% PKB UE

Ambicja: rozszerzyć rynek uczestników przetargów w UE z 3,5 mln do 15 mln firm

Nowy standard w przetargach publicznych

Minerva to jedna z pierwszych w Europie platforma, która z pomocą AI radykalnie przyspiesza i upraszcza udział firm w przetargach publicznych. Algorytmy analizują dane z ponad 1000 źródeł, wyszukują i profilują oferty, a także wspierają przygotowanie dokumentacji. Efekt: analiza jest nawet 9 razy szybsza, co przekłada się na 90% optymalizacji po stronie firm.

Dzięki Minervie przedsiębiorstwa zyskują superwspółpracownika, który przejmuje żmudne i powtarzalne zadania, uwalniając czas pracowników na strategię, negocjacje i rozwój biznesu.

– Naszym celem od początku było stworzenie rozwiązania AI, które nie tylko analizuje dane, ale naprawdę rozumie potrzeby użytkowników. Minerva uczy się na historii każdego klienta i dopasowuje swoje rekomendacje do jego specyfiki – dzięki temu nawet konkurencyjne firmy zachowują swoje unikalne przewagi. W praktyce to technologia, która nie wyrównuje rynku, tylko wynosi każdego gracza na wyższy poziom – mówi Piotr Gerke, współzałożyciel i CTO Minervy.

Potwierdzenie rynkowe – rosnąca baza klientów i mierzalne efekty

Tylko w pierwszych sześciu miesiącach działania, firmy korzystające z Minervy wygrały 383 przetargi o łącznej wartości ponad 250 mln zł, a sama platforma codziennie analizuje ponad 5000 przetargów w całej Europie.

Co istotne – żaden z klientów, który rozpoczął współpracę z Minervą, nie zrezygnował z usługi, a spółka podpisuje średnio dwóch nowych klientów dziennie.

– Różnica między startupami często nie polega na pomyśle, ale na tym, czy masz klientów, czy ich nie masz. My mamy – i to takich, którzy wygrywają realne kontrakty. To najlepszy dowód, że Minerva odpowiada na rzeczywiste potrzeby rynku – podkreśla Maciej Stoiński, współzałożyciel i COO Minervy.

Demokratyzacja rynku i nowe rozdanie

Rynek zamówień publicznych odpowiada za 20% PKB Unii Europejskiej, ale dotychczas był zdominowany przez duże podmioty. Minerva wprowadza nowe rozdanie – obniża barierę wejścia i pozwala mniejszym firmom startować w przetargach, które wcześniej były poza ich zasięgiem.

Ambicją startupu jest zwiększenie liczby firm aktywnie uczestniczących w przetargach z obecnych 3,5 mln do nawet 15 mln w całej UE. To nie tylko potencjał wzrostu gospodarczego, ale także większa transparentność, mniejsze ryzyko korupcji i efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych.

Europejskie ambicje i ekspansja zagraniczna

Choć Minerva zrodziła się w Poznaniu, od początku myśli globalnie. Dziś z jej technologii korzystają klienci już w trzech krajach europejskich, a klienci zagraniczni stanowią 2% wszystkich użytkowników i generują 5% przychodów spółki.

– Rozwijamy się razem z naszymi klientami, którzy coraz częściej zapraszają nas do wspólnych projektów w innych krajach Europy. To dla nas naturalny kierunek – pokazujemy, że polska technologia może skutecznie konkurować na międzynarodowym rynku – dodaje Maciej Stoiński.

Wzrost potwierdzony przez inwestorów i klientów

Minerva w krótkim czasie zdobyła 115 klientów z wielu branż – od budownictwa, przez medycynę, po usługi cyfrowe:

Iron Mountain, globalna firma specjalizująca się w zarządzaniu informacją, archiwizacją i bezpieczeństwem danych, dzięki Minervie digitalizuje procesy ofertowania i zdobywa przetargi w Szwecji i Niemczech.

Lafrentz, firma specjalizująca się w infrastrukturze, budownictwie i projektach energetycznych, dzięki wsparciu Minervy zoptymalizowała analizę przetargów i znacząco zwiększyła liczbę ofert złożonych w ostatnich przetargach branżowych.

Hebu Medical, producent narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego, dzięki Minervie zoptymalizował ofertowanie w przetargach publicznych, co pozwoliło mu wygrać kluczowe zamówienia i umocnić swoją pozycję na rynku wyposażenia placówek medycznych.

Startup przyciągnął także międzynarodowych inwestorów – fiński fundusz Open Ocean VC, znany z inwestycji w Booksy, zainwestował 3 mln USD. Wiarygodność spółki potwierdził również audyt KPMG.

Zespół z doświadczeniem i pasją

Za Minervą stoją trzej wspólnicy z Poznania:

Wiktor Gaweł – wizjoner i lider strategicznej misji, który stawia przed firmą cel Unicorna.

Piotr Gerke – architekt produktu i technologii AI-first.

Maciej Stoiński – doświadczony menedżer i wykładowca MBA, wcześniej związany z siecią supermarketów Piotr i Paweł, gdzie zdobywał praktyczne doświadczenie w skalowaniu biznesu i zarządzaniu dużymi strukturami operacyjnymi.

Wokół nich powstał zespół specjalistów z obszaru data science, AI i product designu – młody, ambitny i niezwykle skuteczny, łączący świeże spojrzenie z profesjonalnym podejściem do tworzenia technologii. Ich ambicją jest nie tylko zbudowanie startupu wartego miliard dolarów, ale także przebudzenie Europy – poprzez digitalizację i zwiększenie konkurencyjności gospodarki UE wobec USA i Chin.

– Przetargi publiczne odpowiadają za ogromną część europejskiej gospodarki, a jednocześnie pozostają jednym z najbardziej niedigitalizowanych procesów. Minerva zmienia to podejście, czyniąc dostęp do kontraktów łatwiejszym i bardziej transparentnym. Wierzymy, że Europa może budować globalnych liderów technologii, a naszą ambicją jest dołączyć do tego grona jako pierwszy Unicorn w tej branży – mówi Wiktor Gaweł, współzałożyciel i CEO Minervy.

Minerva to polski startup z siedzibą w Poznaniu, który rewolucjonizuje rynek zamówień publicznych dzięki sztucznej inteligencji. Platforma automatyzuje analizę przetargów, przyspieszając procesy nawet 9-krotnie i redukując 90% pracy administracyjnej po stronie firm. Startup zdobył 115 klientów, w tym globalne marki takie jak Iron Mountain, i pomaga firmom wygrywać przetargi o łącznej wartości ponad 250 mln zł. Minerva jest wspierana przez inwestora Open Ocean VC (m.in. Booksy) i dąży do osiągnięcia statusu europejskiego jednorożca do 2028 roku.

Źródło: Spółka