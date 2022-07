SunRoof – międzynarodowy startup tworzący dachy solarne 2w1 i technologię do zarządzania energią – nawiązał współpracę z Polskimi Hurtowniami Dachowymi (PHD), największą siecią hurtowni dachowych w Polsce. Oznacza to, że klienci firmy mogą teraz wybierać rozwiązania SunRoof w 150 punktach handlowych w całym kraju, podała firma.

„Wejście do grupy Polskich Hurtowni Dachowych to wynik coraz większego zapotrzebowania rynku na dachy zintegrowane z fotowoltaiką. Dzięki doświadczeniu i rozbudowanej sieci sprzedaży PHD zagwarantujemy inwestorom łatwy dostęp do innowacyjnego produktu w każdym miejscu w Polsce” – powiedział head of sales SunRoof Jarosław Wyrzykowski, cytowany w komunikacie.

Od 2019 r. SunRoof dostarcza na polski rynek nowoczesne pokrycia dachowe, w których rolę dachówek pełnią moduły fotowoltaiczne. Jak podkreśla spółka, jakością odpowiadają markom segmentu premium z tą różnicą, że są wielofunkcyjne – chronią i izolują budynek oraz produkują energię elektryczną. Jak wyjaśnia Wyrzykowski, że klienci nie tylko mogą uniezależnić się od rosnących cen prądu i generować oszczędności, ale zaczynają zarabiać na dachach.

„Współpraca z Polskimi Hurtowniami Dachowymi potwierdza nasze zaangażowanie w to, aby jak najwięcej osób miało szansę stać się mniej lub bardziej samowystarczalnymi energetycznie. Dachy solarne doskonale komponują się z tradycyjnymi rozwiązaniami dachowymi, dostępnymi w hurtowniach PHD, pozwalając uzyskać atrakcyjny wygląd domu i generować darmową energię do jego ogrzewania i zasilenia wszelkich urządzeń elektrycznych” – podsumował head of sales.

Polskie Hurtownie Dachowe są pierwszą w Polsce grupą, skupiającą największych graczy z branży dachowej. W 150 punktach sprzedaje rocznie kilkadziesiąt tysięcy pokryć dachowych.

SunRoof tworzy dachy solarne 2w1 i innowacyjne fasady, które produkują ekologiczną energię elektryczną bez instalowania tradycyjnych paneli fotowoltaicznych. Obecnie spółka działa w Skandynawii, w Polsce – gdzie posiada m.in. centrum badawczo-rozwojowe – oraz w Niemczech.

Źródło: ISBnews