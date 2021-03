Startupy Vocaly i SmartDust otrzymały równorzędne nagrody Grand Prix konkursu TDJ Pitango Seed Competition 2 i dołączą do portfela inwestycyjnego funduszu, podało TDJ Pitango Ventures.

„Cała finałowa piątka startupów zrobiła na członkach jury ogromne wrażenie. Walka o pierwszeństwo była niezwykle wyrównana, dlatego podjęliśmy decyzję o przyznaniu dwóch równorzędnych nagród Grand Prix dla Vocaly i SmartDust. To, co zdecydowało o sukcesie tych spółek to zaawansowana technologia stojąca za każdą z nich, mocny zespół i potencjał do globalnego sukcesu” – powiedział partner zarządzający TDJ Pitango Ventures i jeden z jurorów konkursu TDJ Pitango Seed Competition 2 Wojciech Fedorowicz, cytowany w komunikacie.

Nagroda to 1 mln zł finansowania oraz pakiety mentoringowe dla każdego ze startupów. Nagrodą publiczności uhonorowany został SmartDust.

Firma Vocaly Pro opracowała aplikację mobilną opartą na sztucznej inteligencji do samodzielnego treningu głosu z zastosowaniem w obszarze nauki śpiewu, logopedii, foniatrii i psychologii głosu.

„Vocaly dostarcza kompleksowe rozwiązania dla problemów związanych z samodzielnym treningiem głosu, pozwalając tym samym użytkownikowi ćwiczyć w kontrolowany, czyli zdrowy i efektywny sposób” – wskazała założycielka i CEO Vocaly Karolina Borner.

SmartDust to technologia, która łączy urządzenia mobilne w wirtualne laboratoria testowe. Aktualnie na rynku jest ponad 12 000 różnych modeli urządzeń mobilnych. Zdobycie urządzeń potrzebnych do przetestowania gry, aplikacji czy strony mobilnej jest kluczowe dla sukcesu ich deweloperów.

„SmartDust łączy niewykorzystane urządzenia składowane w firmach technologicznych, prywatnych laboratoriach testowych oraz innych miejscach, z programistami i testerami. Dzięki lekkiemu oprogramowaniu i wykorzystaniu istniejącej infrastruktury, jesteśmy w stanie zaoferować dostęp do 80% modeli urządzeń mobilnych na świecie, obniżając jednocześnie koszt dostępu o 90%” – powiedział współzałożyciel i CEO SmartDust Rafał Trzeciak.

Oprócz finansowania, zwycięzcy otrzymają również szyty na miarę pakiet „smart money” w postaci menedżerskiego i mentorskiego wsparcia ekspertów z sieci networkingowej TDJ Pitango Ventures, podkreślono w materiale.

Finansowanie dla startupów będzie pochodzić ze środków funduszu TDJ Pitango Ventures oraz grantów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

„Największą popularnością konkurs cieszył się wśród startupów ze stolicy – 32% zgłoszonych projektów ma siedzibę w Warszawie. Kolejno był to Lublin (10,2%), Kraków (8,8%), Wrocław (7,5%) i Poznań (4,1%). Odnotowano także zespoły z zagranicy, planujące inkubację w Polsce, których odsetek wyniósł 4,8%. Patrząc na sektory, również w tej edycji na pierwszym miejscu uplasowały się startupy AI / Machine Learning (14,3%), ale tym razem na równi z Digital Health i Wellness. Za nimi Consumer products (7,5%), Sustainability (6,8%), Agritech (6,1%), Edtech (6,1%) oraz inne” – czytamy dalej w komunikacie.

TDJ Pitango Ventures to polsko-izraelski fundusz Venture Capital, jeden z największych w regionie CEE, inwestujący w innowacyjne technologicznie startupy o globalnym potencjale. Fundusz jest aktywny zarówno na wczesnym etapie rozwoju spółek (inwestycje do 1 mln USD), jak i na etapie wzrostu (1-5 mln USD) i koncentruje się na branżach Big Data, AI/uczenia maszynowego, urządzeń medycznych i digital health, IoT, mediów cyfrowych czy SaaS. TDJ Pitango Ventures powstał w ramach programu i przy wsparciu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w oparciu o potencjał polskiej rodzinnej firmy inwestycyjnej TDJ i globalnego gracza na rynku VC – Pitango Ventures.

Źródło: ISBnews