Trwa nabór startupów fintech do programu Future Finance Poland – ASEAN Horizons 2023, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH). Celem inicjatywy jest ułatwienie startupom ekspansji na rynki ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej).

„Fintech to bardzo ważna branża dla PAIH, od lat wspieramy polskie firmy tego sektora i traktujemy w sposób priorytetowy. Dlatego cieszę się, że jesteśmy partnerem programu Future Finance Poland – ASEAN Horizons 2023, skierowanego właśnie do nich. Zależy nam by polskie firmy prezentowały się coraz szerzej na świecie i nie zabrakło ich również w jednym z najważniejszych dla branży fintech miejsc – Singapurze” – powiedziała kierownik singapurskiego oddziału PAIH Magdalena Smolak, cytowana w komunikacie.

Delegacja 5 wybranych startupów otrzyma możliwość zaprezentowania swojego biznesu przed gronem inwestorów, ekspertów i przedstawicieli korporacji podczas odbywającego się w listopadzie 2023 roku w Singapurze Singapore FinTech Festival, podano także

„Bardzo cieszy mnie, że współpraca Accelpoint z rynkiem singapurskim i organizatorami Singapore FinTech Festival rozwija się już od blisko 5 lat. Do tej pory nasze działania skupiały się w głównej mierze na rekrutacji najlepszych rozwiązań fintech z obszaru całej Europy. Jednak dzięki współpracy z kluczowymi krajowymi partnerami branży finansowej oraz biurem PAIH, tegoroczna edycja wzbogacona jest o komponent, którego zawsze brakowało: możliwość zaprezentowania najlepszych rozwiązań fintech z Polski w ramach naszej krajowej delegacji i stoiska narodowego” – powiedział Maciej Majewski, CEO & head of acceleration w Accelpoint oraz główny organizator Future Finance Poland – ASEAN Horizons 2023.

Program oferuje uczestnikom to rozpoczęcie testów technologicznych (Proof Of Concept) we współpracy z PKO Bankiem Polskim – partnerem strategicznym oraz sponsorem programu.

PAIH jest instytucją doradczą wchodzącą w skład Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), to pierwszy punkt kontaktu dla eksporterów i inwestorów. Wspiera również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski oraz realizację polskich inwestycji w kraju.

Źródło: ISBnews