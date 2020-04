Użytkownicy programu goodie cashback, pozwalającego na otrzymywanie zwrotu części pieniędzy wydanych w kilkuset sklepach internetowych, wykonali ponad 1,1 mln transakcji, wydali za pośrednictwem goodie blisko 120 mln zł i otrzymali prawie 5 mln zł cashbacku w okresie od września 2018 do końca marca 2020 r., podał Millennium Goodie.

Aktywność użytkowników goodie cashback systematycznie się zwiększa, średnio dokonują oni już ponad 6 transakcji w miesiącu, podano.

„Dziś oszczędzanie i mądre zakupy są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wielu z nas kupuje teraz głównie w internecie, a cashback to bardzo łatwy i wygodny sposób na oszczędzanie podczas zakupów online. Popularność goodie cashback dynamicznie wzrasta, liczba transakcji objętych programem w marcu br. była pięciokrotnie wyższa niż w tym samym okresie ubiegłego roku” – powiedział prezes Millennium Goodie Wojciech Grudzień, cytowany w komunikacie.

W marcu br. użytkownicy programu goodie cashback wykonali rekordową liczbę 180 tys. transakcji (blisko pięciokrotny wzrost w porównaniu do marca 2019 r.) o łącznej wartości 17,5 mln złotych. Oznacza to, że tylko za zakupy dokonane w marcu br., do internautów korzystających z goodie cashback wróci prawie 600 tys. zł.

Z badania zrealizowanego na zlecenie Millennium Goodie przez PBS (na reprezentatywnej próbie polskich internautów w styczniu br.) pn. „Zakupy 2020” wynika, że 39% polskich internautów korzysta w jakimś zakresie z rozwiązań cashback, w tym 12% robi to często. Ośmiu na dziesięciu użytkowników pozytywnie ocenia tego typu rozwiązania. Chętniej sięgają po nie osoby młodsze oraz mieszkańcy większych miejscowości. Osoby, które nie korzystają z rozwiązań cashback, jako główną przyczynę wymieniają najczęściej brak świadomości istnienia takich mechanizmów lub znajomości źródeł takich ofert.

Platforma zakupowa goodie została uruchomiona pod koniec 2016 r. przez Bank Millennium jako wewnętrzny startup.

Goodie oferuje swoim użytkownikom dostęp do informacji na temat zniżek, promocji i wyprzedaży w sklepach oraz wydarzeń w centrach handlowych. Aplikacja goodie jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich użytkowników. Platforma wykorzystuje technologie, takie jak wyszukiwanie głosowe czy geolokalizacja, w celu wsparcia całego procesu zakupowego. Dzięki narzędziu użytkownik otrzymuje informacje o ofertach dostosowane do preferencji. Platforma goodie została oparta na infrastrukturze chmury Microsoft Azure, co pozwoliło na szybkie wdrożenie takich funkcji serwisu jak rozpoznawanie obrazu, silnik rekomendacji oparty na machine learning czy narzędzia do obsługi multimediów.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) – największy komercyjny bank w Portugalii.

