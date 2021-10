Startup Warmie, który pracuje nad urządzeniem do terapii ran, chce pozyskać ok. 1 mln euro finansowania, podała spółka. Warmie prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma zagranicznymi i krajowymi podmiotami i chce zakończyć rundę finansowania jeszcze w bieżącym roku, poinformował ISBnews członek zarządu Piotr Piątek. Warmie nie wyklucza w dalszej kolejności wejścia na rynek NewConnect lub główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych.

Spółka rozpoczęła już prace nad pompą i-NPWT, przeznaczoną do zwiększenia efektywności leczenia ran, dzięki dofinansowaniu wysokości 2,5 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kwota ta wystarczy na przeprowadzenie odpowiednich prac przemysłowych, eksperymentalnych i przedwdrożeniowych. Całkowita wartość projektu to 3,5 mln zł.

Warmie planuje także pozyskanie finansowania wysokości ok. 1 mln euro od inwestorów.

Środki mają być przeznaczone na komercjalizację produktu oraz ekspansję zagraniczną. Biorąc pod uwagę zaawansowanie projektu i wdrożenie do seryjnej produkcji, zespół Warmie przewiduje, iż dodatkowe finansowanie na ww. poziomie wystarczy, by doprowadzić do komercjalizacji urządzenia, podano w komunikacie.

„Spółka Warmie w pierwszej kolejności szuka finansowania wśród funduszy venture capital. Nie jest też wykluczone, że w przyszłości również skorzysta i z crowdfundingu udziałowego. Obecnie w ramach domknięcia tej rundy prowadzimy rozmowy z kilkoma zagranicznymi podmiotami, ale również i krajowymi. Pozyskanie ww. finansowania planujemy zamknąć jeszcze w tym roku” – powiedział ISBnews Piątek.

Spółka nie wyklucza także w przyszłości wejścia na warszawską giełdę.

„Wejście na rynek NewConnect lub główny parkiet GPW będzie przez nas poważnie rozważane dopiero wówczas, kiedy pozyskamy obecną transzę finansowania i wspólnie z nowymi partnerami będziemy chcieli podjąć taką decyzję” – zaznaczył Piątek.

Warmie szuka już partnerów biznesowych dla swojego produktu – chce nawiązać współpracę z przedsiębiorstwami oferującymi np. opatrunki do podciśnienia, by zwiększyć jego dostępność. Produkt będzie mógł być sprzedawany szpitalom, klinikom i przychodniom, gdy uzyska certyfikat wyrobu medycznego i certyfikat ISO 13485.

„Urządzenia do leczenia metodą podciśnieniową są już używane w państwowych szpitalach, klinikach i prywatnych ośrodkach leczenia. Naszym celem jest upowszechnienie terapii w warunkach domowych. Niezbędne do tego jest jej zautomatyzowanie i dodanie nadzoru postępu leczenia w czasie rzeczywistym, by lekarz miał pełną kontrolę, a pacjent – poczucie bezpieczeństwa” – wyjaśnił członek zarządu Warmie, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż zostanie uruchomiona po zakończeniu certyfikacji, tj. w I kwartale 2024 roku i obejmie w pierwszej kolejności kraje Europy.

„Najpierw sprzedaż będzie nastawiona na rynek europejski, gdzie leczenie podciśnieniowe jest już zbadane i potwierdzone klinicznie. Chcąc wdrożyć wyrób medyczny poza granicami UE, będziemy musieli ponownie go certyfikować, zgodnie z wymaganiami konkretnych krajów. Po Europie będą nas interesowały rynki wschodzące, takie jak Indie. Już teraz poważnie patrzymy na Afrykę, Bliski Wschód i Południową Amerykę. I uważamy, że to dość realny cel” – podsumował Piątek.

Warmie to startup, który opracował urządzenie służące do ciągłego monitorowania temperatury ran i ciała pacjentów, w celu wykrywania infekcji. Wartość jest przesyłana bezprzewodowo do zainstalowanej na smartfonie użytkownika aplikacji, umożliwiającej odczyt wyniku i rejestrowanie jej zmian. Wyniki mogą być prezentowane w setnych stopnia Celsjusza. Produkt jest certyfikowany jako wyrób medyczny klasy IIb. Jest też wykonany z materiałów biomedycznych. Urządzenie może być wykorzystane do oceny stanu zdrowia pacjenta oraz monitorowania kondycji osoby poddanej kwarantannie, jak również okolic ran pooperacyjnych.

Źródło: ISBnews