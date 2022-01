Startup Zowie pozyskał 20 mln zł (5 mln USD) w rundzie finansowania, której przewodziły kalifornijski Gradient Ventures oraz niemiecki 10x, podano. W rundzie udział wzięli także aniołowie biznesu Jack Altman (CEO Lattice) i Markus Giesswein (CEO Giesswein) oraz fundusz Inovo Venture Partners – dotychczasowy inwestor. Gradient Ventures to fundusz VC należący do Google, który inwestuje w startupy budujące produkty wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Pozyskane środki mają zostać wykorzystane do rozwoju produktu i ekspansji Zowie na terenie USA.

„Kiedy wchodzisz do kawiarni na rogu, barista zna twoje imię i wie, co chcesz zamówić. Zakupy online nie zapewniają tej samej atmosfery i tego samego poziomu personalizacji. Automatyzacja powtarzalnej pracy w obsłudze klienta pozwala sklepom zapewnić lepsze doświadczenie zakupowe dla wszystkich. Proste problemy rozwiązywane są automatycznie i od ręki, a agenci obsługi klienta mają więcej czasu, by pochylić się nad bardziej złożonymi pytaniami i zaoferować najlepsze rozwiązanie. Zowie odpowiada na potrzeby konsumentów i sprzedawców, poprawiając doświadczenia wszystkich stron” – powiedziała CEO i współzałożycielka Zowie Maja Schaefer, cytowana w komunikacie.

Zowie to polski startup, który ułatwia sklepom internetowym personalizację obsługi klienta, oferując inteligentne narzędzia do automatyzacji komunikacji z konsumentami. Spółka rozwija autorski silnik AI, który wykrywa powtarzające się pytania i automatyzuje odpowiedzi na nie, a także dostarcza zespołom obsługi klienta kontekstowe informacje, które pomagają w rozwiązaniu bardziej złożonych problemów i zwiększaniu sprzedaży. Zowie automatyzuje od 60 do 95% wszystkich zapytań klientów i łatwo integruje się z platformami takimi jak Zendesk, Shopify, czy Gorgias.

Źródło: ISBnews