Polski startup Zowie, który pomaga w zwiększaniu sprzedaży dzięki obsłudze klienta w e-commerce, pozyskał ponad 62 mln zł (14 mln USD) w serii A. Finansowanie pomoże w jeszcze szybszej ekspansji Zowie w USA i zatrudnieniu specjalistów od marketingu, sprzedaży i obsługi klienta.

„W ciągu zaledwie pół roku od zamknięcia rundy Seed, Zowie pozyskało ponad 62 mln zł (14 mln USD) w serii A. Rundzie finansowania przewodził Tiger Global – amerykański fundusz wzrostowy działający od blisko 20 lat, znany z inwestycji m.in. w Facebooka, Spotify, Coinbase, czy Stripe. Kapitał w Serii A zapewnili też dotychczasowi inwestorzy – Gradient Ventures (kalifornijski fundusz Google’a inwestujący w startupy budujące produkty wykorzystujące AI), 10xFounders, Inovo Venture Partners i Jack Altman. Wzięli oni udział w rundzie Seed, w której Zowie pozyskało 20 mln zł (5 mln USD)” – czytamy w komunikacie.

Startup założyli w roku 2019 Maja Schaefer i Maciej Ciołek. W ciągu nieco ponad 2,5 roku działalności, Zowie pozyskało klientów z całego świata, w tym znane i popularne wśród konsumentów marki jak Answear, DeeZee, Empik, eObuwie, Empik, czy Sundose.

„Pół roku temu naszą unikalną technologię i zespół wsparł fundusz Google. Dzisiaj dołącza do nich Tiger Global, reprezentant absolutnej czołówki światowego rynku venture capital. Najnowsza runda finansowania pozwoli nam rozwijać się jeszcze szybciej i inwestować w nasz zespół, który w tym roku planujemy powiększyć o kolejne 20 osób. Wierzymy w polski talent i to nie tylko ten technologiczny. Zatrudniliśmy fantastycznych liderów w Stanach, by móc przekazywać niedostępną jeszcze na naszym rynku wiedzę do Polski” – powiedziała CEO i współzałożycielka Zowie Maja Schaefer, cytowana w komunikacie.

Pozyskane środki pomogą Zowie w dalszym rozwoju produktów i narzędzi dla e-commerce. Umożliwią też przyspieszenie ekspansji w Stanach Zjednoczonych. W tym celu Zowie planuje zatrudnić do końca roku kolejne 20 osób, przede wszystkim o specjalistów od marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Dziś zespół Zowie liczy blisko 60 osób, z czego połowa dołączyła do firmy od początku roku 2022. Mogą one pracować w biurach w Warszawie, Krakowie, Nowym Jorku oraz zdalnie. Pracownicy Zowie uczestniczą też w programie ESOP, w ramach którego otrzymują opcje na akcje pracownicze, pozwalające im stać się udziałowcami firmy, podano także.

Zowie to polski startup, który umożliwia sklepom internetowym automatyzację i personalizację obsługi klienta, a w konsekwencji – zwiększenie sprzedaży. Spółka rozwija autorski silnik AI i w oparciu o niego tworzy inteligentne narzędzia do komunikacji z klientami. Platforma Zowie automatyzuje 70% zapytań, z którymi mierzy się branża e-commerce, ułatwia też rekomendowanie klientom kolejnych produktów. Zowie umożliwia też szybką i prostą integrację przez API z platformami i narzędziami e-commerce takimi jak Shopify, Recharge, czy Klaviyo.

Źródło: ISBnews