23 marca SEC zaakceptował nowe fundusze ETF na Ether Spot. Ich debiut na rynku zbliża się wielkimi krokami. Potrzebne są jeszcze kluczowe zmiany w regulacjach. Emitentami tych funduszy będą te same instytucje, które wprowadziły fundusze ETF na Bitcoina.



Notowanie Ethereum w okresie 20-24 maja.

Źródło: Terminal Bloomberg, 24.05.2024 13:20.

Akceptacja już w maju jest niemałym zaskoczeniem, ponieważ jeszcze tydzień temu prawdopodobieństwo na pozytywną decyzję SEC oceniane było na 25%. Tuż przed decyzją było to już 75%. W związku z tym wzrostem prawdopodobieństwa inwestorzy już wcześniej grali pod to wydarzenie, czego potwierdzeniem jest wzrost ETH o 25% w okresie 20-23 maja. Rynek na tyle już był pewny akceptacji, że przy samej decyzji nie było widać wzrostu zmienności. Miejmy nadzieję, że nie czeka nas „sprzedaż faktów”, co miało w miejsce w sytuacji akceptacji ETF na BTC Spot.

Powstanie nowych funduszy jest krokiem milowym w adopcji kryptowalut jako nowe aktywo inwestycyjne dla szerokiego grona odbiorców. Już spekuluje się o stworzeniu kolejnych funduszy na inne kryptowaluty. Warto zauważyć, że podejście do rynku kryptowalut jest coraz ważniejszą bronią wśród polityków. Pojawiają się nawet głosy, że kolejne wybory na prezydenta USA wygra kandydat, który poprze kryptowaluty. Taki trend nie może być zaskoczeniem, ponieważ klarownie widać, że młodsze pokolenie preferuje inwestycje w cyfrowe aktywa kosztem tradycyjnych rynków. Jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji i warto zdać sobie z tego sprawę. Obecny rynek kryptowalut jest tam, gdzie były spółki internetowe na początku XXI wieku. Być może droga jeszcze nie jest wyznaczona, ale kierunek jest już znany.

Źródło: Superfund TFI / Konrad Ogrodowicz