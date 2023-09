Kurs bitcoina wyrażony w dolarze amerykańskim utrzymuje się wciąż nad potencjalnym wsparciem, które może znajdować się w rejonie dołka z 15 czerwca. Mowa o poziomach 26000-25000 USD, które po raz kolejny zostały obronione. Tutaj warto zaznaczyć, że dolar amerykański zyskuje 10 tydzień z rzędu, a cena bitcoina wyrażona w USD nie spada, będąc odporną na tę chwilę na umocnienie dolara.

Również cena bitcoina utrzymuje się relatywnie wysoko w porównaniu do tego, co działo się w tym tygodniu na rynku akcji oraz obligacji. Obecnie bitcoinowi jest bliżej do zachowania ceny złota niż innego aktywa. Może to wynikać z faktu, że sytuacja na rynku akcji i obligacji zdaje się być dość napięta, a zwłaszcza dotyczy to rentowności papierów dłużnych. Bitcoin czy złoto w środowisku dużej niepewności mogą stanowić zabezpieczenie kapitału, zwłaszcza że na świecie ponownie pojawiły się obawy o drugą rundę inflacji przez wysokie ceny ropy.

Co dalej z ETF-em na bitcoina?

Tutaj na razie nie ma żadnego przełomu, ponieważ jeszcze nie dotarliśmy do drugiego terminu, w którym SEC podejmie znowu decyzję o zatwierdzeniu, odrzuceniu lub przełożeniu decyzji na kolejny termin. SEC ma łącznie cztery terminy na podjęcie decyzji, gdzie ostatni musi być decyzją ostateczną odnośnie do złożonego wniosku.

Aktualnie najbliższy termin to daty między 7 a 19 października, jednak mało prawdopodobne jest to, aby wtedy zapadła decyzja o zatwierdzeniu spot ETF na bitcoina. Kolejna runda decyzji została wyznaczona na połowę stycznia 2024 r. zaś ostateczne decyzje muszą zapaść w połowie marca 2024 r. Z kolei halving bitcoina może wypaść w połowie kwietnia 2024 r., co część osób próbuje łączyć w scenariusz będący katalizatorem dla BTC, jeśli ETF-y zostaną zatwierdzone.

Źródło: ISBnews / CMC Markets