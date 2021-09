Do kryzysu finansowego z lat 2007-2009 zamysł oszczędzania i inwestowania był prostolinijny. Chcesz oszczędzać? Odkładaj złotówki na konto oszczędnościowe z lokatą. Szukasz bardziej tradycyjnego sposobu? Kup złoto! Trochę ryzyka i większy zwrot? Zainwestuj na GPW. W czasie kryzysu nastąpił przełom – spadło zaufanie do instytucji bankowych. Pewna anonimowa grupa, kryjąca się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto postanowiła wyjść temu problemowi naprzeciw. Tworząc jednocześnie legendę i najchętniej obecnie wybierany środek do przechowywania wartości.

Garść historii o Bitcoinie

Zacznijmy od samego początku. Bitcoin – najpopularniejsza, pierwsza kryptowaluta zadebiutowała w roku 2008. Dekadę wcześniej opisał go programista Wei Dai. Bitcoin swoją mocną pozycję na wirtualnym rynku zawdzięcza Satoshi Nakamoto, który oprócz aury tajemniczości stworzył remedium na scentralizowany system finansowy, w którym banki mają potężną władzę. Anonimowość i decentralizacja sieci jaką wniósł Bitcoin, stały się tematem przewodnim dla niemalże wszystkich kryptowalut jakie dotychczas powstały.

Wirtualna waluta posiada ugruntowaną pozycję, a z roku na rok jej popularność wzrasta – coraz więcej osób decyduje się na inwestycje w walutę, która obecnie urosła do miana legendy. Znając początki kryptowaluty, możemy przenieść się do teraźniejszości, w której cena Bitcoina znów osiągnęła $50 000, powodując migotanie przedsionków milionów osób na całym świecie. To prawdopodobnie ostatni dzwonek, by włączyć się do świata Bitcoina.

Prawdopodobieństwo próby przebicia rekordu ceny w 2021 roku

Jak prezentuje się aktualna sytuacja Bitcoina?. Dominacjana BTC rynku kryptowalut przekracza 40%. Kapitalizacja jest bardzo wysoka i sięga poziomu 950 miliardów dolarów. Dzienny wolumen odnotowywany jest powyżej 40 miliardów dolarów. O czym warto pamiętać? Kryptowaluta Bitcoin jest walutą deflacyjną, co oznacza, że jego ilość jest ściśle ograniczona. Obecnie w obiegu jest 90% maksymalnej podaży BTC – niemalże 19 milionów monet z maksymalnej podaży 21 milionów. Co to oznacza dla kupujących?

Podaży Bitcoina nie można już zmienić. Twarde 21 milionów nadaje walucie nadziei na deflację, która zastąpi miejsce niskiej, przewidywalnej i liniowej inflacji, jaką obecnie mamy w sieci. Uśredniając wskaźniki, obecnie inflacja Bitcoina wynosi zaledwie 1.8%, ale pomimo pojawiania się nowych monet w sieci, stare często… Znikają. Najczęściej jest to wynikiem pomyłki bądź utraty dostępu do portfeli, na których znajduje się aktywo. Sytuacja wynika z faktu, że utraconego dostępu do portfela nie da się odzyskać, co oznacza naturalne wypadanie Bitcoinów z obiegu. Na zawsze.

ATH Bitcoina

Rok 2021, pomimo pandemii i lockdownów, dla Bitcoina przyniósł dobrą falę, która trwa. Nowe All Time High. Historycznym dniem jest 14 kwietnia, w którym za 1 Bitcoina na giełdzie Bitstamp płacono 64 895 dolarów amerykańskich! To dotychczasowy rekord cenowy, jaki udało się osiągnąć. Wszelkie statystyki, notowania oraz przewidywania analityków finansowych wskazują na duży wzrost i hossę Bitcoina. Według niektórych, jeszcze w tym roku może paść kolejny rekord cenowy. Rok 2020 oraz 2021 to zdecydowanie korzystny czas dla omawianej kryptowaluty, a problemy, które obserwowano w 2017 roku, odeszły w zapomnienie. Wiele altcoinów nie przetrwało tamtego okresu, a Bitcoin znów potrafił wzbić się na wyżyny.

A czy Ty zdecydowałeś się już na wejście do TGV aktywów inwestycyjnych? Pociąg prawdopodobnie zatrzymał się na ostatniej stacji, według wielu ekspertów i analityków, stacja końcowa to $100,000 jeszcze w 2021. Czy tory i trakcja są gotowe na tak długą wojaż? Prawdopodobnie przekonamy się w ciągu najbliższych tygodni, kiedy to Bitcoin znów będzie testował psychologiczną granicę $50,000.

