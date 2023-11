Turecka lira (TRY) była we wrześniu br. dominującą parą handlową wśród walut fiducjarnych na największej giełdzie kryptowalutowej Binance. Stanowiła ona aż 75% całego wolumenu fiat na początku wspomnianego miesiąca. Ten wynik to efekt boomu na kryptowaluty, jaki możemy obserwować w Turcji w ostatnich miesiącach. Według najnowszych badań Binance Research, w ciągu ostatnich 3 lat adopcja kryptowalutowych aktywów w Turcji wzrosła z 16% do 40% (z czego 27% osób dołączyło w ciągu ostatniego roku), a kraj ten zajmuje obecnie 12 miejsce w globalnym indeksie adopcji kryptowalut w 2023 r. prowadzonym przez firmę Chainalysis.

Według badań, Turcja jest też obecnie czwartym krajem na świecie pod względem wartości transakcji w kryptowalutach, ustępując w tym rankingu jedynie Stanom Zjednoczonym, Indiom oraz Wielkiej Brytanii.

Aż 66% Turków zainwestowało w kryptowaluty ze względu na potencjał zysku. Na kolejnych miejscach wśród czynników skłaniających do takiej inwestycji są łatwość monitorowania portfela (56% wskazań), zainteresowanie technologią blockchain (40%), możliwość inwestowania nawet małych kwot (38%), niskie koszty transakcji (33%) oraz bezpieczeństwo (26%).

Najczęstsze powody, które odpychają Turków od inwestowania w kryptowaluty, to związane z tym ryzyko (40%), brak wystarczającej wiedzy oraz brak poczucia bezpieczeństwa (po 26% wskazań), czasochłonność (17%), brak godnych zaufania giełd kryptowalutowych oraz obawa przed manipulacją (po 16%).

64% Turków wierzy, że w najbliższej przyszłości ceny kryptowalut wzrosną w ciągu najbliższego roku. Dodatkowo 73% respondentów uważa, że liczba inwestorów w kryptowaluty w Turcji wzrośnie w ciągu najbliższych 5 lat.

Badanie Binance Research na temat adopcji kryptowalut w Turcji zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 606 Turków w kwietniu i maju br. przez firmę badawczą Twentify. Zostało ono upublicznione z okazji wydarzenia Binance Blockchain Week 2023, które odbyło się w zeszłym tygodniu w Stambule. Konferencja zgromadziła ponad 2 tys. uczestników na miejscu, a dodatkowo ponad 0,5 miliona osób śledziło poszczególne sesje przez transmisję na żywo w internecie.

Źródło: Binance