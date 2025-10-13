Fundusze ETF na kryptowaluty wciąż są niedostępne z punktu widzenia polskich inwestorów. Mogą oni jednak inwestować z bitcoina i inne krypoaktywa wykorzystując do tego kontrakty CFD.

Kryptowaluty w ostatnich latach przestały być obiektem zainteresowania wyłącznie rynkowych pasjonatów i przebojem wdarły się na finansowe salony. Coraz większa grupa inwestorów traktuje te aktywa na równi chociażby z tradycyjnymi walutami i coraz częściej znajdują się one w portfelach inwestycyjnych, również polskich inwestorów.

Rosnąca popularność krypto

Kryptowaluty, szczególnie te najważniejsze, przestają być bowiem postrzegane jako aktywa typowo spekulacyjne, a wykorzystywane są również do dywersyfikacji portfeli. W popularyzacji i „oswajaniu” kryptowalut na światowych rynkach pomogło m.in. wprowadzenie ETF – ów na bitcoina na giełdzie amerykańskiej na początku 2024 r, które przyciągnęły miliardy dolarów kapitału. Z racji jednak uwarunkowań prawnych, instrumenty te nie są dostępne, z perspektywy polskich klientów. Nie oznacza to jednak, że są oni całkowicie odcięci od rynku kryptowalut. W ofercie polskich domów maklerskich można bowiem znaleźć instrumenty, które mają naśladować zmieniające się ceny krypotwalut, w tym oczywiście tej najważniejszej czyli bitcoina. Wśród nich są chociażby instrumenty typu ETN, ale też i kontrakty CFD, które cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów.

Dlaczego kryptowaluty, które jeszcze kilka lat temu były postrzegane, jako „ciekawostkę” tak szybko zdobywają rynkowe uznanie? To co działa na wyobraźnie inwestorów na rynku kryptowalut to przede wszystkim stopy zwrotu. Tylko w 2024 r. cena bitcoina urosła o ponad 120 proc. i po raz pierwszy w historii przebiła ona psychologiczny poziom 100 tys. USD. Ruch ten był wspierany przez wspominane wprowadzenie funduszy ETF opartych na tą kryptowalutę na najważniej na świecie, giełdzie amerykańskiej. Nie bez znaczenia był także fakt, że ciepło o kryptowalutach już w kampanii wyborczej wypowiadał się amerykański prezydent Donald Trump oraz miliarder Elon Musk. To spowodowało, że kryptowaluty znalazły się na ustach nie tylko ich miłośników.

CFD na krypto opcją dla polskich inwestorów

Dzięki kontraktom CFD na kryptowaluty, które można znaleźć w ofercie polskich brokerów, w tym przykładowo na bitcoin na XTB również i polscy inwestorzy mogli i mogą na bieżąco reagować na wydarzenia rynkowe. Zaletą kontraktów CFD jest to, że dzięki nim można inwestować w „dwie strony” czyli zarówno oczekując wzrostów cen, jak i spadków. Chociaż w ostatnich latach cena wielu kryptowalut, w tym tej najważniejszej czyli bitcoina, wyraźnie wzrosła, to nie jest powiedziane, że podobnie będzie w przyszłości. Dzięki jednak wykorzystaniu kontraktów CFD na rynku kryptowalut można osiągać zyski, kiedy ich cena spada.

Mówiąc o inwestowaniu w CFD na kryptowalut trzeba jednak pamiętać, że mamy w tym przypadku do czynienia z instrumentami lewarowanymi. I chociaż poziom dźwigni finansowej w odniesieniu do tych instrumentów jest dużo mniejszy niż chociażby w przypadku innych CFD (wynosi 1 do 2) to jednak nadal rynkowe ruchy kryptowalut poprzez wykorzystanie CFD są mocniej odczuwalne w portfelu. To stanowi dla inwestorów broń obosieczną. Kiedy bowiem rynkowe zmiany są zgodne z oczekiwaniami i kierunkiem inwestycji przekłada się to na większe zyski. W przypadku, kiedy rynek podążą w przeciwnym kierunku oznacza to większe straty. A przecież trzeba pamiętać, że sam rynek kryptowalut zaliczany jest do rynków charakteryzujących się podwyższoną zmiennością. Każda aktywność inwestycyjna jest związana z ryzykiem i trzeba do niej podchodzić odpowiedzialnie. Kiedy jednak dochodzi do tego większa zmienność w połączeniu z lewarem, ryzyko to jest jeszcze większe i inwestorzy, którzy interesują się tym rynkiem, powinni mieć to zawsze na uwadze, nawet bardziej niż wysokie stopy zwrotu, jakie można osiągać na tym rynku.

Artykuł sponsorowany