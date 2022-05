Ostatnie dni przynoszą kontynuację pozytywnego trendu na naszej krajowej walucie. Podczas minionych dwóch sesji złoty zyskał aż 9 groszy w ujęciu do dolara, a także około 10 groszy względem funta brytyjskiego. Jest to związane z odbiciem wzrostowym na EURUSD, a także perspektywą kolejnych podwyżek stóp procentowych w Polsce. Kolejny czynnik wspierający PLN, to widmo uruchomienia środków z UE. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma podjąć decyzję w sprawie akceptacji Krajowego Planu Obudowy.

Patrząc z kolei na rynek światowy, główna para walutowa EURUSD zdołała wyjść wczoraj powyżej poziomu 1,07 USD, jednak początek dzisiejszej sesji przynosi cofnięcie, co może rodzić ryzyko powrotu do głównego trendu – spadkowego. O ile sytuacja fundamentalna i widmo podwyżek stóp procentowych przez EBC (z ostatnich wypowiedzi Lagarde wynika, że lipiec to dobry moment na pierwszą podwyżkę stóp, a we wrześniu powinny one opuścić negatywny poziom) mogą wspierać europejską walutę, tak patrząc na wykres typowo technicznie, nie ma jeszcze przesłanek sugerujących zmianę sentymentu – długoterminowy trend pozostaje spadkowy. Jest to niestety czynnik niekorzystny dla złotego. Jeżeli EURUSD będzie podążał na niższe poziomy, PLN może szybko oddać ostatnie zyski. Z drugiej strony, trzeba także wziąć pod uwagę ryzyko spowolnienia gospodarczego. Jeśli kolejne dane makroekonomiczne będą na nie wskazywać, Fed może wstrzymać się z zacienianiem polityki, co z kolei mogłoby doprowadzić do osłabienia USD i umocnienia EUR.

Spoglądając techniczne na wykres EURUSD w ujęciu intraday – notowania odbiły się od strefy oporu w rejonach 1,0730. Jeżeli negatywnym sentyment, który obserwujemy o poranku będzie się utrzymywał, niewykluczony jest atak na wsparcie przy 1,0640. W przypadku jego pokonania, ostatnią deską ratunku dla rynkowych byków wydają się rejony okrągłego poziomu 1,0600. Jego ewentualne pokonanie, może doprowadzić do przyspieszenia przeceny. Wracając jednak do naszej krajowej waluty, złoty nie radzi sobie najlepiej w środę o poranku i oddaje część wczorajszych zysków. Dolar umacnia się ponad 0,5% w ujęciu do PLN, a kurs USDPLN kształtuje się na poziomie 4,3050 zł. Funt i frank zyskują ponad 0,4%, a euro notowane jest w rejonach poziomu odniesienia.

Źródło: XTB / Łukasz Stefanik, Analityk Rynków Finansowych