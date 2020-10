Wspólna europejska waluta – Euro – w założeniach miała być kolejnym ogniwem spajającym ze sobą Państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej, jeszcze bardziej cementującym łączące je więzy. W miarę upływu czasu okazało się, że projekt ten jest bardziej planem politycznym, niż ekonomicznym, a nie wszystkie objęte nim kraje odnoszą korzyści z wchodzenia w skład strefy Euro. Czy europejska waluta ma jeszcze jakiś sens? Jak przyszłość ją czeka?

Euro – piękne założenia i brutalna rzeczywistość

Wprowadzona w życie 1 stycznia 2002 roku (w powszechnym obiegu) wspólna europejska waluta miała w założeniach ułatwić wymianę handlową pomiędzy Państwami członkowskimi Unii Europejskiej i pomóc w zlikwidowaniu kolejnych barier handlowych pomiędzy nimi (m.in. ryzyka walutowego). W dłuższej perspektywie okazało się również, że przyjęcie wspólnej waluty umożliwiło niektórym krajom zadłużanie się na znacznie większą, niż dotychczas skalę, nie tylko bez negatywnych konsekwencji w postaci większej rentowności, ale nawet skutecznie ją obniżając.

Niestety, w dłuższej perspektywie okazało się, że połączenie w jednej unii walutowej bogatych i nastawionych na eksport gospodarek Europy północnej ze znacznie uboższymi i skłonniejszymi do rozrzutności krajami południa, nie wszystkim przyniosło pożądane korzyści. W początkowej fazie wzrost siły nabywczej mieszkańców południa Europy doprowadził do powstawania baniek spekulacyjnych – rosły płace, główne indeksy i nieruchomości – które wraz z kryzysem z 2008 roku przyniosły stagnację gospodarczą, z której południowym gospodarkom nie udało się wyjść do dnia dzisiejszego. W międzyczasie osłabienie wspólnej waluty na skutek obecności słabych gospodarek południa okazało się bardzo korzystne dla krajów żyjących z eksportu – Niemiec, Holandii czy Austrii. Rodzi to kolejne tarcia i naprężenia pomiędzy członkami Unii Europejskiej.

