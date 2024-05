Polska waluta systematycznie rośnie w siłę, ale w ciągu najbliższych dni kurs raczej ustabilizuje się na obecnych poziomach, ocenia analityk ProStream – platformy wymiany walut dla firm – Tomasz Kudela.

„Złoty zbliżył się w tym tygodniu do poziomu 4,25 wobec euro. Ale potem odbił w górę. Dolar był najsłabszy od końca roku. Polska waluta systematycznie rośnie w siłę, ale w ciągu najbliższych dni kurs raczej ustabilizuje się na obecnych poziomach” – napisał Kudela w komentarzu.

Zwrócił uwagę, że coraz więcej jest prognoz rynkowych, które przewidują wzrost kursu złotego wobec euro na koniec tego roku do 4,20. Rzeczywiście polska waluta systematycznie zmierza w tym kierunku, choć jak na razie metodą dwa kroki do przodu jeden do tyłu. Bieżący tydzień złoty zaczął z poziomu 4,28, żeby spaść do 4,30 i znowu ruszyć w stronę 4,26. W środę złoty znowu się umocnił i wydawało się, że na koniec tygodnia zacznie test poziomu 4,2555. W czwartek zawrócił jednak powyżej 4,26.

„Dość duża zmienność kursu jest skutkiem danych makroekonomicznych z polskiej i globalnej gospodarki” – skomentował analityk.

W środę złotego mocno wsparł odczyt Głównego Urzędu Statystycznego dotyczący PKB w I kwartale, który wzrósł do 1,9%, przebijając oczekiwania rynkowe. Konsensus ekonomistów zakładał dynamikę na poziomie 1,8%.

Paliwa do wzrostu kursu złotego dostarczyły też dane z USA, gdzie inflacja CPI w kwietniu spowolniła do 3,4% z 3,5% miesiąc wcześniej.

„Hamowanie cen w połączeniu z innymi danymi makroekonomicznymi z amerykańskiej gospodarki wlały w inwestorów optymizm, że bank centralny (FED) dwa razy obniży stopy procentowe w tym roku” – napisał Kudela.

Zakłady, że do pierwszego cięcia stóp dojdzie jeszcze we wrześniu wzrosły z 65% przed publikacją danych do 72% po. Kurs EUR/USD zbliżył się do 1,0900 osiągając najwyższy poziom od dwóch miesięcy. Para złoty-dolar znalazła się z kolei najniżej od końca 2023 r. osiągając poziom 3,9063. Euro było wyceniane na 4,2587 i od początku maja potaniało o 7 gr.

W czwartek złoty zrobił znowu krok w tył. Do ruchu pobudziły go dane z amerykańskiej gospodarki, które tym razem schłodziły oczekiwania inwestorów co do tempa luzowania polityki monetarnej. Ceny w imporcie w USA wzrosły w kwietniu o 0,3% i był to najwyższy miesięczny wzrost od marca 2022 r.

„Każda informacja wspierająca inflację lub spowalniająca jej spadek oddala perspektywę obniżek stóp procentowych przez FED, co podbija kurs dolara i osłabia waluty rynków wschodzących” – czytamy dalej.

Złoty potaniał w ciągu dnia do 3,92 zł za dolara. Kurs wobec euro wybił ponad 4,26 zł. Na zamknięciu złoty znowu okrzepł. Wobec euro powrócił do poziomów z otwarcia i nieznacznie umocnił się wobec euro. Po południu na rynek dotarły informacje o liczbie zasiłków dla bezrobotnych, które okazały się zgodne z oczekiwaniami, sprzedaży detalicznej, która w kwietniu była płaska i produkcji przemysłowej – tu odnotowano niespodziewanie spadek.

„Dane wpisują się w coraz bardziej wyrazisty obraz spowalniającej amerykańskiej gospodarki, choć wciąż brakuje jednoznacznych sygnałów, że wysokie stopy w USA w wystarczającym stopniu schłodziły rynek. Dopiero pod koniec maja poznamy dane o amerykańskiej inflacji PCE, które mogą rozjaśnić sytuację. Do tego czasu, jeśli nie będzie innych impulsów, dolar raczej pozostanie w trendzie bocznym. Podobnie złoty, który długoterminowo ma potencjał do umocnienia, ale w najbliższych dniach utrzyma kurs na obecnych poziomach” – powiedział Kudela.

Analityk ProStream zwraca uwagę na wypowiedź szefa FED Jerome’a Powella, który podkreślił, że tempo spadku inflacji w USA zwolniło i utrzymuje się ono powyżej celu inflacyjnego.

„FED nie zamierza zmieniać swojej retoryki i trzyma się jastrzębiego tonu. Dobrą wiadomością dla tych, którzy nadal próbują grać pod obniżki stóp jest to, że Powell wykluczył podwyżkę stóp procentowych. Obniżka została przełożona na wrzesień, ale to jest bardzo blisko wyborów prezydenckich w USA i FED będzie musiała być bardzo ostrożnya z polityką stóp procentowych. Mogą zostać oskarżeni o pomaganie jednemu z kandydatów w kampanii” – zakończył.

Źródło: ISBnews