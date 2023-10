Jesteśmy w przededniu wejścia nowego rozporządzenia dotyczącego kryptoaktywów – MiCA. Warto, aby polscy regulatorzy pochylili się nad tą dającą wiele możliwości kwestią.

KNF musi zrozumieć, że ten moment nadszedł. Powinien przygotować się na to, powinien być może stworzyć jakiś departament, który będzie się tym zajmował. Powinna być jakaś decyzja polityczna, że tak – że to jest i waluty cyfrowe to nie jest jakiś scam, bo już mamy regulacje w tym kierunku

mówi Katarzyna Lasota Heller, CEO, Swiss-Polish Blockchain Association