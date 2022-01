MyCointainer pozyskał ok. 24 mln zł (6 mln USD) w Serii Seed, której przewodziły fundusze Maple Block, Shima Capital oraz giełda kryptowalut ByBit, podała spółka. Pozyskane środki pomogą w dalszym rozwoju produktu oraz ekspansji w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

MyCointainer to startup, który umożliwia użytkownikom łatwy staking kryptowalut i tokenów. Platforma działa jak cyfrowa skarbonka. Użytkownik kupuje lub przelewa do swojego portfela wybrane tokeny i generuje dzięki stakingowi dochód pasywny, podano.

Pozyskane środki MyCointainer przeznaczy przede wszystkim na rozwój działalności w Europie, Azji na Bliskim Wschodzie. Spółka będzie też rozwijać swój produkt, poszerzając ofertę m.in. o rozwiązania B2B. Polski startup planuje też powiększyć zespół, zatrudniając przede wszystkim inżynierów i deweloperów (w tym specjalizujących się w smart contracts), researcherów oraz ekspertów z wiedzą o blockchain do zespołów finansowych, produktowych i marketingowych, wskazano również.

„Staking to bardzo ważny element ekosystemu krypto, stanowi fundament do rozwoju kryptowalut i tokenów opartych o algorytm Proof of Stake. Cieszymy, że nasi inwestorzy obdarzyli nas zaufaniem i podzielają naszą wizję. Runda seed to wciąż jeden z pierwszych kroków na drodze rozwoju naszej firmy. Pomoże nam jeszcze szybciej rosnąć, obsługiwać więcej klientów i dostarczać im nowe produkty oraz możliwości zarabiania, a także rozwijać technologię, z której skorzystają deweloperzy i firmy” – powiedział CEO MyCointainer Bartosz Późniak, cytowany w komunikacie.

Platforma MyCointainer ma ponad 110 tysięcy użytkowników, dla których wygenerowała w nagrodach ponad 3 mln USD. Użytkownicy mogą wybierać spośród ponad 100 kryptowalut i tokenów, w tym m.in. Polkadot, Cardano i Elrond. Spółka posiada licencję instytucji finansowej w Estonii, a jej najważniejsze rynki to obecnie Wielka Brytania, USA, Francja i Włochy.

Źródło: ISBnews