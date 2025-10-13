Rynek kryptowalut załamał się w piątek po tym, jak prezydent Trump ogłosił na Truth Social (w odpowiedzi na chińskie regulacje dotyczące surowców ziem rzadkich), że od 1 listopada Stany Zjednoczone nałożą nowe cła w wysokości 100 proc. na import z Chin, dodatkowo do wszystkich obecnie obowiązujących taryf.

Ponad dziewiętnaście miliardów dolarów pozycji w wieczystych kontraktach terminowych na kryptowaluty zostało zlikwidowanych na giełdach scentralizowanych i zdecentralizowanych, co stanowi największą jednodniową likwidację w historii rynku kryptowalut.

Bitcoin handlowany był w okolicach 120 000 dolarów przed piątkowym ogłoszeniem, po czym spadł o ponad 9 proc. do minimum 110 000 dolarów. Altcoiny odnotowały jeszcze większe spadki, w niektórych przypadkach przekraczające 50 proc.

Inwestorzy instytucjonalni wydają się jednak utrzymać pozycje. ETF-y spot na bitcoina odnotowały jedynie 4,5 miliona dolarów netto wypływów w piątek, podczas gdy podczas wcześniejszych krachów obserwowaliśmy zwykle setki milionów dolarów wypływów.

ETF BlackRock IBIT zanotował w piątek napływ 74,2 miliona dolarów. IBIT w ubiegłym tygodniu stał się również pierwszym ETF-em spot na bitcoina, który przekroczył kamień milowy 800 000 bitcoinów w zarządzanych aktywach.

Wczoraj Trump ponownie zabrał głos na Truth Social, mówiąc: „Nie martwcie się o Chiny, wszystko będzie dobrze”. Rynek kryptowalut zdążyły już nieco odbić przed jego wpisem. Bitcoin na przykład wzrósł do 113 000 dolarów. Teraz, wraz z tym promykiem nadziei, że Trump może nie wprowadzić podwyżek ceł wobec Chin, rynek kryptowalut zmierza do odrobienia piątkowych strat.

Bez wątpienia w tym tygodniu wszystkie oczy będą zwrócone na konto Trumpa na Truth Social w poszukiwaniu dalszych pozytywnych informacji, które mogłyby zachęcić inwestorów do powrotu na rynek.

Największe wzrosty na rynku

Pomimo krachu na szerszym rynku kryptowalut, $DASH i $ZEC rosną odpowiednio o 63 proc. i 67 proc. od zeszłego tygodnia w związku z odradzającym się zainteresowaniem i rosnącym sentymentem wobec kryptowalut prywatności.

$SNX, natywny token protokołu Synthetix, rośnie o 95 proc., osiągając najwyższy poziom od dziesięciu miesięcy, w oczekiwaniu na uruchomienie jego (i pierwszej w historii na main necie Ethereum) wieczystej zdecentralizowanej giełdy.

Najciekawsze informacje z rynku

ETF spot na bitcoina BlackRock IBIT przekracza 800 000 BTC

Po odnotowaniu napływów o wartości ponad czterech miliardów dolarów od początku października, ETF spot na bitcoina BlackRock IBIT stał się pierwszym, który przekroczył 800 000 bitcoinów w zarządzanych aktywach i zbliża się również do kamienia milowego 100 miliardów dolarów AUM – potencjalnie najszybciej w historii ETF-ów. Z 804 944 bitcoinami utrzymywanymi w IBIT, stanowi to obecnie 3,8 proc. całkowitej liczby bitcoinów, jakie kiedykolwiek będą istnieć, czyniąc IBIT największym podmiotem posiadającym bitcoiny. Strategia Strategy zajmuje drugie miejsce z holdingiem 640 031 bitcoinów, czyli 3,048 proc. z 21 milionów podaży. Ilość bitcoinów utrzymywanych w skarbcach spółek publicznych, ETF-ach spot i przez rządy wzrosła o 5,35 proc. w ciągu ostatnich 30 dni, przy czym liczba unikalnych podmiotów posiadających bitcoiny zwiększyła się w tym samym okresie z 322 do 346.

Źródło: Simon Peters, analityk eToro