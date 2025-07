Decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżeniu stóp procentowych o 25 pb to spore zaskoczenie dla rynku, co znalazło odzwierciedlenie w notowaniach złotego. Para EUR/PLN wzrosła istotnie powyżej poziomu 4,26, sięgając najwyższego poziomu od 24 czerwca, ocenia analityk Ebury Michał Jóźwiak.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła dziś stopy procentowe o 25 pb, sprowadzając stopę referencyjną do poziomu 5%. Ruch stanowi wyraźny kontrast dla ostatnich komentarzy prezesa Glapińskiego, który po czerwcowej pauzie wypowiadał się o dalszym rozluźnianiu polityki monetarnej z większą rezerwą. Jednocześnie jest to spore zaskoczenie dla rynku, co znalazło odzwierciedlenie w notowaniach złotego. Para EUR/PLN wzrosła istotnie powyżej poziomu 4,26, sięgając najwyższego poziomu od 24 czerwca.

Lipiec jest dla NBP miesiącem szczególnym, decyzji RPP towarzyszą bowiem nowe prognozy banku. O ile te dotyczące wzrostu nie uległy znacznym rewizjom względem marca (przewidują nieznacznie słabszy wzrost 2025 r. oraz nieco silniejszy w latach 2026-2027), znaczne zmiany zaszły w zakresie projekcji inflacyjnych. Spadek presji cenowej jest zresztą wyszczególniony jako kluczowy element warunkujący dzisiejszą decyzję o obniżce stóp procentowych. Choć bank zaznacza ryzyka, takie jak kształt polityki fiskalnej, zmiany presji popytowej i sytuacji na rynku pracy, podkreśla, że inflacja CPI w najbliższych miesiącach obniży się poniżej górnej granicy odchyleń celu inflacyjnego.

Uwaga przenosi się w stronę jutrzejszej konferencji prasowej, która może pomóc lepiej zarysować oczekiwania wobec dalszych ruchów banku. Nie mamy większych wątpliwości, że cięcia będą kontynuowane, pod znakiem zapytania stoi jednak tempo redukcji oraz to czy kolejna obniżka nastąpi już na kolejnym, wrześniowym posiedzeniu. Warte uwagi mogą okazać się wypowiedzi prezesa Glapińskiego dotyczące sytuacji globalnej, regulowanych cen energii oraz polityki fiskalnej, które w poprzednich miesiącach wyszczególniał pośród kluczowych ryzyk dla perspektyw polityki monetarnej banku.

