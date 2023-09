Posiadanie kryptowalut deklaruje 12% Polaków w wieku produkcyjnym, a mediana inwestowanych przez nich kwot wynosi 1000 zł, wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Co piąty korzystający z kryptowalut padł ofiarą oszustwa, podał też Instytut.

„Z badania PIE wynika, inwestycje w kryptowaluty mają w Polsce charakter sporadyczny i hobbystyczny. Polacy w kryptowalutach nie upatrują szansy na fundamentalną restrukturyzację systemu finansowego ani też nie planują za ich pomocą robić zakupów w przyszłości, widzą w nich raczej ciekawy sposób na dodatkowy zarobek. Mimo że kryptowaluty wyrosły na niezadowoleniu z tego w jaki sposób funkcjonuje system finansowy, obecnie dla większości użytkowników stanowią raczej aktywa spekulacyjne” – powiedział starszy analityk z zespołu gospodarki cyfrowej PIE Jakub Witczak, cytowany w komunikacie poświęconym raportowi.

PIE podał, że 94,2% badanych słyszało o istnieniu kryptowalut, natomiast zaledwie 6,2% ocenia swoją wiedzę na ten temat jako raczej dużą lub dużą. Najbardziej znane Polakom są Bitcoin, którego rozpoznaje 88% osób wiedzących o istnieniu kryptowalut oraz Ethereum (27%). 83% osób, które słyszały o kryptowalutach zgadza się, że z inwestowaniem w tego typu instrumenty wiąże się znaczne ryzyko utraty środków, przy czym prawie 81% uważa, że to ryzyko jest zbliżone do inwestycji giełdowych. Nie ma społecznego przekonania co do bezpieczeństwa kryptowalut – 30% twierdzi, że są bezpieczne, a 22% uważa, że cechują się wyższym bezpieczeństwem i niezawodnością niż tradycyjne waluty.

Z badania PIE wynika również, że 12% Polaków w wieku produkcyjnym deklaruje posiadanie kryptowalut, co piąty korzystający z kryptowalut padł ofiarą oszustwa, a 8% badanych deklaruje, że zna osobiście kogoś kto wykorzystywał kryptowaluty do nielegalnych transakcji.

Wśród wszystkich inwestorów 36,7% deklaruje, że przeznacza na nie mniej niż 1% swoich wszystkich aktywów finansowych; 61,7 % mniej niż 5% całości aktywów; 78,1% mniej niż 10%. Co 10. polski inwestor w kryptowaluty przeznacza na ten cel więcej niż jedną czwartą swoich środków. Mediana deklarowanych środków przeznaczonych na inwestycje w kryptowaluty to 1000 zł, średnia 7642 zł, a średnia przy wykluczeniu 5% skrajnych wartości – 5 149 zł.

„Dotychczas kryptowaluty nie zrewolucjonizowały systemu finansowego, nie stały się powszechnie akceptowalnym środkiem płatniczym ani nie wyeliminowały pośredników w płatnościach. Paradoksalnie ekosystem kryptowalutowy pogłębił wiele z bolączek świata tradycyjnych finansów, zamiast je rozwiązać. Ostatnie kryzysy wizerunkowe, jak spektakularny upadek jednej z największych giełd kryptowalut FTX, dodatkowo skierowały uwagę regulatorów na ten alternatywny sektor finansowy” – skomentował starszy analityk z zespołu gospodarki cyfrowej PIE Krystian Łukasik.

Źródło: ISBnews