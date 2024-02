Kurs złotego może umocnić się do ok. 4,30 za euro w horyzoncie najbliższych dwóch tygodni, oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Dziś przed południem za euro na rynku walutowym płacono 4,35 zł.

„Nadal uważamy, że w drugiej połowie tygodnia para €/PLN powróci do spadku. Reakcja złotego na dość duże umocnienie dolara na przełomie tygodnia była ograniczona, co sugeruje, że inwestorzy nadal liczą na dalsze umocnienie PLN. Liczymy też, że dolar, przynajmniej krótkoterminowo, wyhamuje umocnienie. Pewnym wsparciem dla PLN powinien być również komunikat po dzisiejszej decyzji RPP i jutrzejsza konferencja prof. Glapińskiego, które naszym zdaniem nieco schłodzą oczekiwania na wznowienie cyklu obniżek stóp RPP od marca. Dlatego w horyzoncie około dwóch tygodni nadal liczymy na zejście €/PLN do 4,30 lub lekko niżej w zależności od €/US$” – czytamy w „Dzienniku ING”.

Analitycy podkreślili, że wciąż też widzą mocne fundamenty stojące za złotym (nadwyżka C/A, napływy funduszy z UE, czy bezpośrednich inwestycji zagranicznych). Dlatego uważają, że w średniej perspektywie wciąż jest potencjał do umocnienia PLN w kierunku 4,20-4,25/euro.

Źródło: ISBnews