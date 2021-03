Dzisiejszy poranek przynosi ograniczone zmiany na krajowym rynku walutowym. Złoty nieco traci w relacji do euro i wspieranego przez dane makroekonomiczne brytyjskiego funta, pozostając jednocześnie stabilnym wobec dolara i szwajcarskiego franka.

O godzinie 09:25 kurs EUR/PLN rósł o 0,8 gr do 4,6650 zł, GBP/PLN kształtował się na poziomie 5,4685 zł (+0,9 gr), USD/PLN 3,9750 zł (+0,1 gr), a CHF/PLN 4,2190 zł (+0,1 gr).

Dziś potencjalne momenty zwrotne na rynku walutowym są dwa. Pierwszy to zaplanowana na godzinę 10:00 publikacja wstępnych danych nt. marcowej inflacji konsumenckiej w Polsce. Drugi to raport ADP nt. zmiany zatrudnienia w amerykańskim sektorze prywatnym, który ujrzy światło dzienne o godzinie 14:15.

Obecnie jedna z tez tłumaczących obserwowaną od kilku tygodni wyprzedaż złotego, co w tym tygodniu przyniosło nowe 12-letnie rekordy pary EUR/PLN, tłumaczy tę słabość brakiem reakcji Rady Polityki Pieniężnej na spodziewane przyspieszenie inflacji w Polsce. To wszystko w sytuacji, gdy inne banki regionu będą normalizować swoją politykę monetarną.

To odniesienie do inflacji wprost zwraca uwagę na dzisiejsze dane. W marcu oczekiwane jest przyspieszenie inflacji konsumenckiej do 2,9 proc. z 2,4 proc. w lutym. Silniejszy od prognoz skok cen mógłby zachwiać w inwestorach to przekonanie, że Rada będzie biernie się przyglądała szybującej inflacji. A to wystarczyłoby do umocnienia złotego.

Raport ADP to dziś najważniejsza publikacja makroekonomiczna. Dane będą interpretowane wprost. Im będą lepsze, tym lepsze będą nastroje na rynkach i większy apetyt na ryzyka. Dla złotego oznacza to tyle, że lepsze od oczekiwań dane będą go wspierać, podczas gdy na te gorsze może on reagować w odwrotny sposób.

Źródło: ISBnews / Marcin Kiepas, analityk Tickmill