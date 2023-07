Złoty testuje poziom 4,40 za euro. Jeśli go przebije, kurs może spaść do 4,38. Gdy to się nie uda, odbije w kierunku poziomu 4,45-4,48. Kierunek zależy od amerykańskiego Fedu, ocenia analityk ProStream – platformy walutowej dla firm Tomasz Kudela.

Złoty umacnia się w skutek informacji napływających z amerykańskiej gospodarki dotyczących inflacji. Dynamika wzrostu cen systematycznie słabła, osiągając poziom 3,0% w czerwcu. Amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) jest wyraźnie niechętna do zmiany dotychczasowego stanowiska, w którym opowiadała się za utrzymaniem restrykcyjnej polityki monetarnej, jednak inwestorzy w wycenach już uwzględniają spadki cen i zaczynają pozbywać się pozycji w dolarach, wskazała firma.

„Perspektywy amerykańskiej waluty słabną wraz ze spadkiem oczekiwań inflacyjnych i potencjalnymi obniżkami stóp procentowych. Choć FED przestrzega rynki przed obstawianiem scenariusza spadku stóp procentowych, sugerując nawet dalsze podwyżki stóp ze względu na napięcia na rynku pracy, inwestorzy przewidują zmianę sentymentu” – powiedział Kudela, cytowany w komunikacie.

„Złoty pozostaje pod silnym wpływem informacji z USA i reaguje pozytywnie na perspektywę obniżek stóp procentowych lub, w gorszym przypadku, przynajmniej zakończenia cyklu podwyżek. Jeśli obecny wzrost kursu EUR/USD utrzyma się, przewidujemy dalszy wzrost wartości złotego, co może prowadzić do testowania poziomu oporu 4,40 na parach EUR/PLN” – dodał.

Przebicie poziomu 4,40 może spowodować spadek w kierunku poziomu 4,38. Ten scenariusz może szybko stracić na aktualności jeśli FED na najbliższym posiedzeniu w ostatnim tygodniu lipca podniesie stopy procentowe. Taka decyzja miałaby istotny wpływ na kurs złotego i testowanie poziomu 4,40 mogłoby spowodować odbicie w kierunku poziomu 4,45-4,48.

„Przyszły kierunek kursu złotego zależeć będzie od stanowiska bankierów centralnych w USA i ich podejścia do stóp procentowych. Stanowisko bardziej agresywne i kontynuowane podwyżki stóp procentowych w celu zwalczania inflacji zwiększyłyby ryzyko spadków dla złotego” – uważa analityk ProStream.

Platforma ProStream, oferująca usługi wymiany i transferu walut dla firm, jest częścią czeskiej grupy finansowej SAB Finance, lidera wymiany walut w Czechach. Od 2022 r. działa na polskim rynku, oferując bezpłatne przelewy SWIFT i wymianę walut.

Źródło: ISBnews