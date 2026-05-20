LPP planuje 2,6 mld zł inwestycji, rozwija robotyzację logistyki i stawia na ekspansję w Azji Centralnej. W materiale więcej o dywidendzie, strategii Sinsay oraz potencjale zagranicznych wzrostów Grupy.

Jeśli chodzi o nacisk, w ostatnich dwóch latach i w tym roku mocno stawialiśmy na Europę Południową. Wybiegając trochę dalej w przód, stawiamy na Azję Centralną i to jest Kazachstan, Uzbekistan czy chociażby Azerbejdżan. Co o tym decyduje? Na pewno skala, czyli ta populacja jest na tyle duża, żeby się rozwijać i osiągnąć odpowiednią skalę. Natomiast to, co sprawia, że te rynki są jeszcze bardziej atrakcyjne, oprócz oczywiście zwrotów finansowych i szybkich payback periodów, to prognozy co do wzrostu populacji

mówi Marcin Bójko, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych, LPP SA