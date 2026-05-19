Czy polskie firmy rodzinne są gotowe na wielką sukcesję, zagraniczne przejęcia i budowę własnych imperiów inwestycyjnych? Ryszard Czerwiński z Trigon opowiada o nowym pokoleniu przedsiębiorców, fundacjach rodzinnych, private equity i przyszłości polskiego kapitalizmu.

Tak, rzeczywiście dzisiaj głównym driverem M&A w Polsce jest temat sukcesji i to tej sukcesji, która po prostu nie ma kontynuacji. I trzeba w tym momencie się zastanowić, co jest najlepsze dla rodziny, co jest najlepsze też dla tej firmy. I tu nie ma jednej odpowiedzi. Znam bardzo dobre przykłady, kiedy private equity wychodzi naprzeciw z sytuacji, która wydarzyła się w rodzinie. No takim przykładem, w którym brałem udział jest niewątpliwie sukcesja w Comarch po śmierci pana profesora. Private equity zapewnia profesjonalizm i możliwość kontynuacji budowy majątku w gronie osób spoza rodziny

mówi Ryszard Czerwiński, Trigon podczas XVIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC2026)