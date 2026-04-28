Ropa drożeje, obligacje reagują, a banki mogą na tym skorzystać – rynek zaczyna układać nową narrację przed majówką. Czy to początek większych zmian na globalnych rynkach i na WIG20?

Widzą państwo zachowanie ropy brand. To jest wykres tygodniowy i widać, że po trendzie spadkowym trwającym od 2022 roku eskalacja wojny czy wojna na Bliskim Wschodzie, wojna z Iranem spowodowała wystrzał, wyskok notowań ropy i co ciekawe te notowania ropy po dojściu do 120 darów za baryłkę skorygowały się czy spadły do 90 dolarów. Ten poziom był istotnym wsparciem i od tego momentu notowania stopniowo zwyżkują, co powoduje, że aktualnie pokonują poziom 185. To jest ujęcie tygodniowe, także nagrywamy się we wtorek. Pytanie, czy ten poziom zostanie do końca tygodnia przebity. Jeżeli tak, no to będzie to wywierało presję z jednej strony na rentowność obligacji, a z drugiej strony może wpływać na zachowanie akcji, chociaż to inaczej wpływa na spółki wzrostowe, inaczej na spółki wartościowe

mówi Sobiesław Kozłowski w Subiektywnym Przeglądzie Giełdowym