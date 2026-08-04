Enea wraca do wypłaty dywidendy, ale jednocześnie planuje rekordowe inwestycje warte miliardy złotych. Jak pogodzić transformację energetyczną, bezpieczeństwo kraju i oczekiwania inwestorów?

To był bardzo solidny rok z perspektywy wyników. Może nie były one tak spektakularne jak w poprzednich dwóch latach, ale mamy zupełnie inną sytuację rynkową. Patrząc bardziej szczegółowo, w Bogdance mamy obniżenie wyników na wydobyciu w związku ze spadkiem cen węgla i również w wytwarzaniu konwencjonalnym czy wytwarzaniu OZE mamy niższe wyniki w związku ze spadkiem cen energii elektrycznej. Przypominam też o tym, że w perspektywie schodzenia z kryzysu energetycznego, z tych wysokich cen, my po prostu zarabialiśmy na tak zwanym odkupie. Te możliwości w 2025 roku były mniejsze. Natomiast cieszy to, że utrzymujemy koszty pod kontrolą. Na pewno cieszy to, że zrobiliśmy rekordowy wynik EBITDA w dystrybucji, co było wynikiem wdrożenia tak zwanej karty efektywnej transformacji. Po prostu umówiliśmy się z regulatorem, że mamy większy zwrot z naszych aktywów, no ale te pieniądze inwestujemy w transformacje

mówi Marek Lelątko, Enea SA podczas Konferencji WallStreet 30