Enea wraca do wypłaty dywidendy, ale jednocześnie planuje rekordowe inwestycje warte miliardy złotych. Jak pogodzić transformację energetyczną, bezpieczeństwo kraju i oczekiwania inwestorów?
To był bardzo solidny rok z perspektywy wyników. Może nie były one tak spektakularne jak w poprzednich dwóch latach, ale mamy zupełnie inną sytuację rynkową. Patrząc bardziej szczegółowo, w Bogdance mamy obniżenie wyników na wydobyciu w związku ze spadkiem cen węgla i również w wytwarzaniu konwencjonalnym czy wytwarzaniu OZE mamy niższe wyniki w związku ze spadkiem cen energii elektrycznej. Przypominam też o tym, że w perspektywie schodzenia z kryzysu energetycznego, z tych wysokich cen, my po prostu zarabialiśmy na tak zwanym odkupie. Te możliwości w 2025 roku były mniejsze. Natomiast cieszy to, że utrzymujemy koszty pod kontrolą. Na pewno cieszy to, że zrobiliśmy rekordowy wynik EBITDA w dystrybucji, co było wynikiem wdrożenia tak zwanej karty efektywnej transformacji. Po prostu umówiliśmy się z regulatorem, że mamy większy zwrot z naszych aktywów, no ale te pieniądze inwestujemy w transformacjemówi Marek Lelątko, Enea SA podczas Konferencji WallStreet 30
W materiale informacje dotyczące:
- podsumowania wyników finansowych Enei za 2025 rok,
- wyników za pierwszy kwartał 2026 roku,
- powrotu spółki do wypłaty dywidendy,
- transformacji energetycznej i przyszłości polskiej energetyki,
- rekordowych inwestycji w sieci, OZE i bloki gazowe,
- przyszłości Bogdanki oraz roli węgla w polskim miksie energetycznym,
- wpływu transformacji na ceny energii i inwestorów.
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