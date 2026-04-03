Startup z Polski, który zaczynał w garażu, dziś tworzy zaawansowane algorytmy AI dla wojska, przemysłu i medycyny. Jak wytrwałość, innowacja i własna technologia pozwoliły wejść do europejskiej elity projektów obronnych?

Od samego początku skupiamy się na rozwiązaniach w oparciu o sztuczną inteligencję i computer vision. Robimy to w kilku aspektach. Jeden aspekt, taki największy , to aspekt obronnościowy i tam mamy kilka projektów, które realizujemy dla Europejskiej Agencji Obrony, Europejskiego Funduszu Obrony. Druga cząstka, to jest cząstka healthcare i tam mamy algorytmy uczenia maszynowego w diagnozowaniu obrazowym, MRI, USG i filmiki nagrywane z telefonów. I ostatnia działka to jest przemysł. Tam też jest ogromna przestrzeń na to, żeby algorytm uczenia maszynowego, computer vision wykorzystywać i zastępować albo wspomagać pracę człowieka

mówi Sebastian Łuczak, Prezes Zarządu, BulletProve sp. z o.o.