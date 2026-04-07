Złoto tanieje mimo globalnych napięć – to okazja czy sygnał ostrzegawczy? Ekspert tłumaczy, dlaczego fizyczne złoto wciąż pozostaje fundamentem bezpieczeństwa finansowego.

Myślę, że to, że drożeje ropa na pewno w dłuższym terminie spowoduje, że będzie wyższa inflacja. Złoto, jak wiemy, jest aktywem, które chroni nas przed tą inflacją, więc tak naprawdę ta fala uderzeniowa przyjdzie troszeczkę później. Teraz ta sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo tak naprawdę fundamenty złota, fundamenty inwestowania w metale szlachetne fizyczne nie zostały zachwiane i one są nadal stabilne i nadal wiemy, że złoto jest bezpieczną przystanią. W tym momencie po prostu wielu inwestorów, którzy inwestowali spekulacyjnie, przerzuciło się ze złota i inwestują w ropę, bo widzą potencjał w tym, że można na ropie w krótkim terminie zarobić

mówi Paweł Mazurek, Prezes Zarządu, Mennica Mazovia sp. z o.o.