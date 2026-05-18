AI nie zastąpi człowieka tam, gdzie liczy się krytyczne myślenie, intuicja i odpowiedzialność za decyzje. Anna McLaughlin tłumaczy, dlaczego przyszłość należy do ludzi, którzy potrafią połączyć kompetencje technologiczne z umiejętnościami miękkimi.

To powinno być Human-led, AI-supported, czyli że człowiek wyznacza kierunek, człowiek wyznacza strategię, podejmuje decyzję: «co». AI dodaje – jako taka augmentacja – «jak», czyli szybciej, lepiej, krócej. To jest ta synergia. Ja dalej widzę, że to jest w obszarze człowieka, żeby wybierać te opcje, które AI może podać, ale to dalej jest sfera, kto jest odpowiedzialny za decyzje, które podejmie AI? Człowiek. Słyszeliśmy już mnóstwo takich historii, że ktoś podał jakiś raport z AI i okazało się, że to nie za to zapłaciła inna firma, więc to my dalej podejmujemy konsekwencje, bierzemy na siebie ryzyko tych decyzji, które podejmujemy

mówi Anna McLaughlin, StoneX Poland podczas SoDA Conference 2026